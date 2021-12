Belén e Antonino arrivati al capolinea? Loro non vivrebbero più insieme da tempo. Il retroscena

Gossip

Non si placano le voci su Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. Se poche settimane fa la crisi era stata smentita, ora sembra che in realtà i due vivano separati.

Belén e Antonino sarebbero arrivati al capolinea. La coppia si sarebbe separata e non vivrebbe più insieme da tempo organizzandosi nella condivisione della genitorialità della piccola Luna Marì. I rumors sulla coppia o non-coppia non smettono di circolare ma le ultime voci protenderebbero verso la conferma.

Inoltre, recemente Belén sembra essere stata avvistata in un locale milanese con un’altra persona, l’attore Michele Morrone. Pochi giorni prima Antonino Spinalbese ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute a seguito di un misterioso incidente che l’aveva coinvolto.

Belén e Antonino Spinalbese al capolinea

A rilanciare il gossip sulla coppia più chiacchierata del momento è stata la rivista Gente che ha reso note alcune fotografie di Antonino Spinalbese a passeggio da solo con la figlia Luna Marì per parco Sempione a Milano.

Insieme a lui e alla piccola Luna c’era anche un amico di Spinalbese.

Antonino ha poi riportato la piccola a casa di Belén, uscendo poi dal palazzo. Sempre Gente ha riferito alcuni commenti degli amici di lui, che avrebbero confermato che i due ormai sono separati e si vedono solo per la piccola.

Che cosa è successo tra Belén e Antonino

Sempre secondo le indiscrezioni condivise dalla rivista Gente, i probelmi tra Belén e Antonino sarebbero iniziati poco dopo la nascita di Luna, una crisi che avrebbe totalmente travolto il loro rapporto e basato su quelle che sono state definite “divergenze caratteriali”.

Al momento né Belén né Antonino hanno commentato le indiscrezioni, e non hanno neanche parlato delle effettive condizioni del loro rapporto. Diverse settimane fa i due erano stati paparazzati insieme dai fotografi della rivista Chi, in quel frangente Belén stessa aveva risposto alla domanda sullo stato dlela coppia affermando che non si fossero mai lasciati.

I due però non sono mai più stati visti insieme da allora.