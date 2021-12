Antonino Spinalbese in ospedale. Su Instagram la storia dove il compagno di Belén spiega cosa è successo

Gossip

Antonino Spinalbese è stato ricoverato in ospedale per dieci giorni. Ad annunciarlo è stato lo stesso compagno di Belén con una storia postata su Instagram; circa due settimane fa Spinalbese aveva postato le foto del parabrezza dell’auto distrutto probabilmente a causa di un incidente, e di lui in ospedale ma senza sbilanciarsi troppo nelle spiegazioni, limitandosi a tranquillizzare tutti sul suo stato di salute.

Antonino Spinalbese posta su Instagram la foto dell’ospedale

Sulle vicende private che recentemente stanno interessando il compagno di Belén e papà della piccola Luna Marì è spuntato un nuovo tassello, dopo il misterioso incidente, Antonino Spinalbese ha postato su Instagram una foto scattata presso l’ospedale Fatebenefratelli di Roma, dove è stato ricoverato per circa dieci giorni.

Nella storia si vede la sbarra del letto d’ospedale con sopra l’etichetta “Digiuno” e una data 30 novembre 2021. Seguito dal messaggio di Spinalbese che cita: “10 giorni possono essere lunghissimi. Non basterebbero però le parole per ringraziare tutto il team dell’ospedale Fatebenefratelli.

Gli infermieri, il mio compagno di stanza Rocco e il professor Bigatti. Grazie di cuore, mi avete fatto sentire come a casa“.

L’incidente dei Antonino Spinalbese

Il nuovo aggiornamento fatto da Antonino Spinalbese hanno riaperto tutta una serie di chiacchiericci e speculazioni sul suo rapporto con Belén (con la quale è stato visto pochissimo nelle ultime settimane) e su cosa gli sia successo la scorsa metà di novembre quando aveva postato le foto del presunto incidente.

Non solo, nel corso delle ultime settimane non sono mancati gli aggiornamenti social di Spinalbese, quindi in molti si chiedono se si trattasse di post non legati al momento.

Antonino Spinalbese pare avesse avuto un brutto incidente, dalla foto dell’auto non era chiaro l’entità del danno dato che si vedeva principalmente il parabrezza distrutto, in un’altra foto postata sempre nelle storie si vedeva il braccio dell’hairstylist con attaccata una canula per una flebo. Le foto erano state accompagnate con una sola parla “OK“.