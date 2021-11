Incidente per Antonino Spinalbese: parabrezza distrutto e flebo al braccio. Le foto postate sui social

Gossip

Antonino Spinalbese ha avuto un incidente, o almeno così sembra dalle foto postate dall’ex hair stylist sul suo profilo Instagram. Il compagno di Belén e papà della piccola Luna Marì ha condiviso con i fan due immagini senza però dare molte spiegazioni in merito.

Non sembrerebbe un periodo facile questo per Spinalbese, travolto com’è dai gossip sulla presunta crisi con Belén. Lui stesso ha voluto ha fare chiarezza rispondendo ai fan che gli hanno chiesto se in questa fase della sua vita è felice o se invece ha dei rimpianti.

Antonino Spinalbese ha avuto un incidente, le foto postate su Instagram

Non è chiaro cosa sia accaduto ad Antonino Spinalbese, il compagno di Belén ha messo in allerta i fan postando nelle sue Instagram Stories prima una foto della sua auto con il parabrezza completamente distrutto e, successivamente, una foto del suo braccio con una flebo attaccata.

Spinalbese non ha aggiunto altro se non un semplice “Ok” su ogni foto postata, occorrerà aspettare e vedere se Antonino vorrà spiegare ai fan quanto accaduto.

La crisi tra Belén e Antonino Spinalbese: sono sempre più distanti

Da circa un mese i rumors non fanno che ribadire che tra Belén e Antonino Spinalbese ci sia crisi.

I due sarebbero sempre più distanti e secondo l’ultimo servizio in edicola di CHI, si vedrebbero solo per la bambina. Nel servizio Belén è stata immortalata insieme al fratello Jeremias e al figlioletto Santiago a passeggio per Trezzano sul Naviglio.

Belén si è stretta quindi negli affetti della famiglia, sono diverse anche le storie e i post pubblicati dalla stessa showgirl e conduttrice sui social. Su cosa abbia fatto scoppiare la crisi è mistero, né Belén né Antonino hanno fatto accenni concreti a quello che sta succedendo, trincerandosi dietro post con citazioni allusive ad un periodo poco felice.