Belén Rodriguez e Michele Morrone insieme mano nella mano. Il nuovo colpo di scena: il video

Gossip

Belén Rodriguez sarebbe stata pizzicata mano nella mano in un locale con un Michele Morrone. In molti ora si chiedono che cosa stia succedendo tra la showgirl e Antonino Spinalbese; anche perché i due sono diventati genitori solo pochi mesi fa, con la nascita di Luna Marì.

Recentemente la coppia era stata “beccata” dai paparazzi di Chi a passeggio per il parco nei pressi della casa di Belén a Milano, in quell’occasione la showgirl aveva detto chiaramente che loro non si erano mai lasciati. Antonino Spinalbese sulla questione non si era mai pronunciato, ma aveva aggiornato i fan sul suo stato di salute, dato che pare abbia avuto un incidente al quale ha fatto seguito un ricovero al Fatebenefratelli.

Belén Rodriguez e Michele Morrone mano nella mano in un locale

A rilanciare i rumors sulla crisi tra Belén e Antonino è Whoopsie che ha pubblicato in esclusiva un video nel quale si vedrebbe Belén mano nella mano in un locale milanese a Michele Morrone. Come si legge nel post pubblicato insieme al video: “Quali sono gli ingredienti per una serata da ricordare?

Basta una domenica di dicembre, una location “piccante” e buon cibo… certo con un po’ di pepe. Mettici Belen Rodriguez e Michele Morrone e il gioco è fatto“.

Al momento però mancano le conferme e le smentite da parte dei diretti interessati, c’è chi nutre dei dubbi sul fatto che la donna del video possa davvero essere Belén.

I precedenti tra Belén e Michele Morrone

Sempre Whoopsie cita: “Eppure non sembra passato molto tempo da quando il protagonista di 365 giorni ha pronunciato queste parole: ‘Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belen.

Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o.

Però chi lo sa…’. Ora quel ‘chi lo sa’ risuona più vero che mai, non credete?”

Infatti il primo flirt tra Belén e Michele Morrone risalirebbe all’estate 2020 ben prima dell’incontro tra lei e Spinalbese. A rilanciare il gossip era stata la rivista Chi che aveva citato presunti messaggi in codice su Instagram tra Belén e Morrone. Dopo il commento di Michele Morrone citato da Whoopsie, la showgirl non aveva commentato ma pare lo avesse eliminato dalla lista amici su Instagram.

Al momento comunque, come detto in precedenza, si tratta solo di rumors che solo i diretti interessati potranno smentire.