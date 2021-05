Michele Morrone è entrato al centro delle polemiche in queste ore, per un’affermazione infelice nei confronti della showgirl argentina Belen Rodriguez. Nel corso di una diretta social, l’attore ha risposto a una domanda dei fan sulla modella in maniera decisamente inopportuna, attirandosi così addosso una pioggia di critiche.

Michele Morrone e Belen Rodriguez: gossip estivo prima di Spinalbese

Belen Rodriguez è fidanzata da mesi con Antonino Spinalbese. I due si sono conosciuti la scorsa estate e a breve diventeranno genitori di una bambina che hanno intenzione di chiamare Luna Marie. Prima che la modella argentina incontrasse il suo attuale compagno però, il settimanale Chi aveva diffuso la notizia di un presunto flirt con un altro uomo.

Lo scorso luglio, sulle pagine del noto rotocalco era apparsa un’indiscrezione, secondo la quale Belen si sarebbe avvicinata all’attore Michele Morrone. Né la showgirl, né il protagonista del discusso film Netflix 365 si erano mai occupati di fare chiarezza sulla questione, che era poi finita nel “dimenticatoio” con l’inizio della relazione di Belen e Spinalbese. Ora però, l’attore ha espresso la sua opinione sulla Rodriguez e le sue parole hanno suscitato forti polemiche.

Michele Morrone su Belen Rodriguez: “Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata”

Stando a quanto riportato dal Messaggero, nelle scorse ore Michele Morrone ha deciso di intrattenere i suoi follower su TikTok con una diretta, nel corso della quale ha risposto ai dubbi e curiosità di chi gli poneva domande. A quanto pare uno dei suoi fan gli ha scritto suggerendogli di fidanzarsi con Belen Rodriguez e la sua risposta decisa e tutt’altro che cortese ha scatenato l’ira del web.

“C’è chi mi consiglia di fidanzarmi con Belen- avrebbe spiegato- il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te**e e un c**o.

Però, magari, chi lo sa…”.

Palesemente Belen gli avrà dato il palo in passato pic.twitter.com/AvySqBMVkk — Gian Maria Sainato (@giansainato) May 9, 2021

La reazione del web alle parole di Michele Morrone

Le parole di Morrone non sono passate inosservate a chi era connesso per seguire la sua diretta e in pochissimo tempo gli utenti social hanno iniziato a parlare della questione. Come nota Trash Italiano da alcuni post pubblicati su Twitter si evince che le affermazioni dell’attore hanno generato forte disappunto nei fan di Belen e non solo. In molti hanno commentato le sue frasi, invitandolo a riflettere su se stesso prima di muovere critiche simili nei confronti di altri. Alcuni gli hanno ricordato come uno dei suoi più grandi successi filmografici sia un film erotico, sostenendo che la sua fama derivi soltanto dai contenuti espliciti della pellicola.

Altri invece gli hanno risposto riprendendo le sue affermazioni e “rassicurandolo” sul fatto che la modella non potrebbe mai interessarsi a lui.

Ecco i tweet in risposta a Michele Morrone:

Michele Morrone dice in una diretta di avere un prototipo di donna più altolocato di due tette e un culo come Belen. Senti qua ti ricordiamo solo per aver recitato da cane in un film che si basava appunto su tette e culi e niente più. Ridimensionati che non te lo puoi permettere. — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) May 10, 2021