Crisi totale per Belén e Antonino: le voci confermano tutto e lei monta da sola la culla per Luna Marì

Gossip

Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbero ancora in crisi, anzi, i rapporti si starebbero raffreddando al punto da essere irreversibili. Le voci sarebbero alimentate anche da quello che entrambi postano sui social, mai insieme, se non in occasione delle foto pubblicate dalla rivista Chi, e sempre impegnati in attività solitarie o, come nel caso di Belén in compagnia di altre persone.

Nelle ultime ore Belén Rodriguez è stata immortalata mentre montava la culla della piccola Luna, nata lo scorso luglio, da sola.

A rilanciare il gossip sulla crisi tra Belén e Antonino è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale ha postato su Instagram una serie di considerazioni sulla coppia. Nel post si legge: “Belén-Antonino profonda crisi vicini alla fine totale (già sfiorata molte volte). Continua imperterrita la dura crisi tra Belén e Antonino (annunciata da Alessandro Rosica e Biagio Danelli tempo fa) i due condurrebbero vite totalmente separate, ogni tanto si vedono solo per il bene della piccola.

Lui sempre più distante dalla famiglia Rodriguez. In ogni caso in bocca al lupo ad entrambi, soprattutto alla bimba. fonte sicura Alessandro Rosica”.

Il post di Alessandro Rosica su Instagram sul suo profilo Investigatore social

Queste nuovi voci sulla frattura sempre più grande tra Belén e Antonino si aggiungono a quelle riportate dalla rivista Gente che, citando fonti vicine a Spinalbese, avrebbero riferito di difficoltà emerse poco dopo la nascita della bambina basate su “divergenze caratteriali”.

Belén monta la culla di Luna Marì da sola: le foto

Intanto Belén e Antonino non si vedono più insieme sui social.

Sono lontani i tempi dei selfie di famiglia allo specchio postati su Instagram, oggi la showgirl argentina posta solo ed esclusivamente foto sue, del suo lavoro o dei suoi figli. Nelle scorse ore è stata immortalata mentre cercava di montare la culla di Luna Marì (con estrema difficoltà ma sempre con il sorriso come si vede nelle foto).

Belén mentre monta la culla

Alla fine però l’operazione è stata portata a compimento e Belén ha postato una foto della piccola beatamente addormentata nella culla nuova.