Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate dal 3 gennaio al 7 gennaio: la trama

Il paradiso delle signore torna in onda dopo la lunga pausa per le festività natalizie. Scopri le anticipazioni delle nuove trame che arrivano subito dopo le festività natalizie.

Il paradiso delle signore ritorna a prendere il suo posto nella programmazione di Rai1 dopo la meritata pausa di settimana scorsa che ha tenuto gli spettatori all’asciutto dagli sviluppi delle sue vicende. La soap torna nel suo slot pomeridiano a fare compagnia agli spettatori a partire dalle ore 15:55 nella nuova fascia settimanale che prende il via a partire da lunedì 3 gennaio 2022 e si concluderà venerdì 7 gennaio 2022. Le anticipazioni delle nuove trame che arrivano subito dopo le festività natalizie.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il paradiso delle signore torna dalle vacanze e prende il suo solito posto nel palinsesto di Rai1 per una nuova settimana ricca di sviluppi delle sue trame, che prende il via a partire da lunedì 3 gennaio 2022.

L’appuntamento nella fascia pomeridiana della rete pubblica ammiraglia va in onda a partire dalle ore 15:55 e mostrerà gli sviluppi della soap fino a venerdì 7 gennaio 2021.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 3 gennaio 2022

Vittorio sarà ottimista come non mai ed ha tanti progetti in programma per il suo Paradiso, mentre cercherà di stare al fianco di Tina che finalmente ha deciso di operarsi e lo farà la settimana prossima.

Salvo si sente ben voluto dopo aver ricevuto in regalo un disegno di Irene, la figlia di Anna. Il ritorno di Flavia Brancia a Villa Bergamini dovrà far tornare sui loro passi Ludovica e Marcello ma la donna al suo arrivo troverà un indizio che la insospettisce e la metterà in guardi sulla loro relazione.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 4 gennaio 2022

Veronica vuole saperne di più su chi frequenta Gemma ma quest’ultima non si sente ancora pronta a parlarne con lei. Nel frattempo Marco si troverà a collaborare da vicino con Stefania. Flavia affronta Ludovica per saperne di più sulla cravatta trovata in casa sua e la figlia dopo un duro scontro con la madre corre da Marcello che, nel frattempo, è tornato a casa di Armando.

Ezio e Veronica mettono a punto il loro matrimonio e Gloria soffre nel vedere l’anello al dito della rivale.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 5 gennaio 2022

Ezio e Veronica devono inventarsi qualcosa per avere il certificato di morte di Gloria, in modo da riuscire a sposarsi. Con impeto la stessa Gloria rivela a Ezio che la zia sa tutto di lei e sta per arrivare a Milano. Sandro non riesce a sentire Tina che lo evita.

Stefania è contenta che il padre abbia trovato Veronica dopo la morte della padre che lei crede ormai defunta.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 6 gennaio 2022

Giorno dell’Epifania anche al Paradiso con il Circolo che pubblicizza un evento ippico dove è invitata anche Gemma, che però verrà a contatto con alcune storie che la riporteranno al passato. Si fa rivedere Fiorenza Gramini in uno scambio con Flavia Brancia e si rende conto che quest’ultima non è a conoscenza della relazione tra la figlia e Marcello.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 7 gennaio 2022

Zia Ernesta sente puzza di bruciato dopo aver ricevuto la notizia della morte di Gloria e decide così di parlare con Ezio.

Ludovica non vive bene la presenza della madre, con la donna ancora intenzionata a restare a lungo a Milano. Gemma sembra avere problemi a riprendere con l’equitazione ma Marco vorrà darle una mano. Alla fine Fiorenza spiffera a Flavia la verità sulla storia tra Ludovica e Marcello.