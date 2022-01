Laura Freddi e la vita privata: il compagno Leonardo D’Amico e la storica relazione con Paolo Bonolis

Gossip

Laura Freddi fa il suo debutto, anche se solo per una puntata, nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip questa sera. La showgirl, ex fiamma di Paolo Bonolis, sostituisce Sonia Bruganelli, moglie del conduttore, come per uno scherzo del destino. Nonostante la chiacchierata relazione con il mattatore di Avanti un altro, la Freddi ha ora una sola certezza: l’amore per il compagno Leonardo D’Amico e per la figlia Ginevra.

Laura Freddi e l’amore: da Paolo Bonolis alla sua attuale famiglia

Laura Freddi è una delle showgirl e conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano, volto noto di trasmissioni cult quali Non è la Rai e Festivalbar.

Se il suo lato professionale è noto a tutti, per il ruolo rivestito sul piccolo schermo nel corso degli anni, a livello privato c’è molto da scoprire. La sua prima storia d’amore è arrivata all’inizio degli anni ’90 quando, nel corso della produzione del programma Non è la Rai, conobbe Paolo Bonolis. I due ebbero una frequentazione che fece parecchio parlare di sé e che durò per pochi anni, sino al 1995.

Nel 2006, a seguire, Laura Freddi è convolata a nozze con Claudio Casavecchia, per poi separarsi nel 2008. La showgirl ha successivamente trovato una propria stabilità sentimentale al fianco dell’attuale compagno Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley.

Dall’amore della coppia è nata una figlia, di nome Ginevra, nata nel 2018.

Laura Freddi al Grande Fratello Vip: opinionista per una notte

Laura Freddi torna sul piccolo schermo nella speciale veste di opinionista del Grande Fratello Vip, anche se solo per una serata.

La conduttrice è infatti stata chiamata a rimpiazzare Sonia Bruganelli, assente in studio nella puntata del 3 gennaio in quanto impegnata in una vacanza a Dubai assieme alla famiglia, per festeggiare il Capodanno.

La scelta è così ricaduta sulla Freddi, ex fiamma di Paolo Bonolis, e si sprecano gli accostamenti proprio con la Bruganelli, moglie del conduttore. La scelta di Alfonso Signorini e della produzione è stata voluta o è solo frutto del caso?

Nonostante i paragoni, Laura Freddi si prende la scena in studio al fianco di Adriana Volpe, pronta ad esprimere il proprio giudizio sulle dinamiche di gioco dei concorrenti nella Casa di Cinecittà.