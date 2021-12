Laura Freddi sostituisce Sonia Bruganelli nella prossima puntata del Grande Fratello Vip: l’indiscrezione

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip, nella puntata che andrà in onda lunedì 3 gennaio, avrà una nuova opinionista: Laura Freddi. L’indiscrezione vorrebbe proprio la conduttrice al posto di Sonia Bruganelli, che non prenderà parte a quella diretta in quanto impegnata a Dubai a trascorrere il capodanno con la famiglia. In attesa di ufficializzazioni, ad affiancare Adriana Volpe anche solo per una notte potrebbe esserci proprio la ex compagna di Paolo Bonolis.

Laura Freddi al posto di Sonia Bruganelli per una sera

Porte scorrevoli al Grande Fratello Vip, anche se solo per una notte. La puntata che andrà in onda lunedì 3 gennaio vedrà infatti la partecipazione di Laura Freddi in veste di opinionista, al fianco di Adriana Volpe.

Un’indiscrezione circolata nelle ultime ore e riportata da TvBlog, che ha svelato in anteprima la notizia, in attesa di una vera e propria ufficializzazione da parte degli autori del reality. Laura Freddi prenderà il posto di Sonia Bruganelli, che ha già annunciato di non poter presenziare in quella puntata nella veste di opinionista. La moglie di Paolo Bonolis sarà infatti impegnata a Dubai per trascorrere le vacanze con la famiglia.

E, come per uno scherzo del destino, a sostituirla per una sera ci sarà proprio Laura Freddi, ex compagna di Paolo Bonolis.

I due conduttori ebbero una relazione all’inizio degli anni ’90, quando si conobbero nel corso della produzione del programma cult Non è la Rai. Tuttavia il ruolo della Freddi durerà solo per una puntata, poi rientrerà regolarmente Sonia Bruganelli a partire dalla puntata successiva.

Sonia Bruganelli e la lite con Signorini: l’opinionista resta al GF Vip

Una sostituzione, anche se temporanea, che arriva dopo una lunga scia di polemiche che ha visto coinvolti Sonia Bruganelli e il padrone di casa Alfonso Signorini. Era la puntata del 20 dicembre quando il conduttore inveì contro la sua opinionista, rea di non averlo lasciato parlare.

In quei concitati istanti in studio la moglie di Paolo Bonolis stava criticando aspramente il comportamento di Alex Belli: nel marasma generale, Signorini ha più volte cercato di riprendere la parola ma senza riuscirsi. Al punto da sbottare duramente contro di lei, portandola al silenzio. Silenziosa ma glaciale la reazione, con la Bruganelli che ha abbandonato lo studio nel corso della puntata per poi tornare con il volto impietrito.

Una lite che ha sollevato un polverone mediatico e che ha fatto pensare ad un possibile abbandono del ruolo di opinionista.

Notizia che però non ha al momento trovato riscontro da parte della diretta interessata, che ha anzi smentito tutto. Dovrebbe così rimanere salda al suo posto sino alla finale del 14 marzo.