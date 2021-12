Sonia Bruganelli rompe il silenzio sul presunto abbandono al GF Vip dopo la lite con Alfonso Signorini

Gossip

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì sera, Sonia Bruganelli è stata protagonista di un battibecco con il conduttore Alfonso Signorini. Per qualche istante, l’opinionista ha addirittura lasciato lo studio. Da allora, circolano voci sulla possibile sostituzione della moglie di Paolo Bonolis. Proprio mentre il toto-nomi sulla presunta sostituta si sta facendo sempre più insistente, la stessa Sonia ha deciso di rompere il silenzio, facendo luce sulla situazione.

Sonia Bruganelli lascia il GF Vip dopo la lite con Alfonso Signorini: le presunte sostitute

“Se non posso esprimermi allora perdonami Alfonso, eh“ con questa reazione, lunedì sera Sonia Bruganelli rispondeva alla richiesta di Alfonso Signorini di smettere di parlare.

L’opinionista è stata interrotta bruscamente dal conduttore, che nel corso di una discussione ha zittito i presenti in studio. “Ti ho dato parola ma se te l’ho data posso anche togliertela. Perdonami” ha dichiarato il direttore di Chi. Dopo questo siparietto, Sonia ha lasciato lo studio per diversi minuti e la sua sedia vuota ha subito allarmato i fan del programma. In molti in questi giorni hanno iniziato a temere le conseguenze di questo scontro, ipotizzando anche la possibile sostituzione della moglie di Paolo Bonolis con altri volti televisivi.

Le indiscrezioni sono giunte anche alla diretta interessata, che nelle ultime ora ha condiviso un video sulle sue storie Instagram, facendo chiarezza sulle voci sul suo conto. Il contenuto postato è un breve filmato TikTok creato da un anonimo fan del programma. “Sonia Bruganelli a gennaio lascia il ruolo di opinionista“ si legge. “Chi la sostituirà? Alfonso ci sta già pensando, secondo i rumors sarà una di loro a sostituire Sonia” si vede ancora. Il video continua poi con le immagini delle “papabili sostitute“.

La prima è Patrizia De Blanck, mentre la seconda è Stefania Orlando.

Sonia Bruganelli rompe il silenzio sulle voci sul presunto abbandono al Grande Fratello Vip

Il video dei fan ricondiviso da Sonia Bruganelli si concludeva con un appello: “Non ci lasciare”. Forse mossa dall’affetto del pubblico del Grande Fratello Vip, l’opinionista ha deciso di commentare le indiscrezioni sul possibile abbandono al reality. “Ma noooooo!!!!“ ha scritto infatti al termine del filmato, sempre fra le sue storie Instagram, smentendo così tutte le voci sul suo conto.

Effettivamente, già al termine della puntata di lunedì, dopo essere rientrata in studio, Sonia ha salutato il pubblico del programma abbracciando Alfonso.

Quest’ultimo non ha ancora parlato del loro scontro. Solo nel corso della prossima puntata, i fan potranno scoprire come stanno davvero le cose fra di loro.