Dramma per Laura Torrisi, colpita da un lutto in famiglia poche ore fa. Il messaggio d'addio struggente sui social e la foto pubblicata

Immenso dolore per Laura Torrisi, colpita dal lutto per la morte dell’amata nonna. L’attrice ha annunciato la perdita sui social, affidando al suo profilo Instagram uno straziante messaggio d’addio in cui ha ripercorso alcuni lineamenti del suo passato e del duro presente che si trova a vivere. “Nessuno merita di morire da solo“, ha scritto, dipingendo il suo dramma con parole che hanno toccato il cuore di amici, colleghi e fan.

Lutto per Laura Torrisi, l’annuncio e il messaggio su Instagram

“L’ultima mia radice se n’è andata“. Inizia così il messaggio struggente di Laura Torrisi per dire addio alla nonna morta poche ore fa.

Una presenza chiave nella sua vita, che ha voluto ricordare con un lungo post su Instagram e una foto che sintetizza la loro storia e il loro profondo legame.

“Se avessi saputo che quella di un mese fa sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte. Più che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino all’ultimo momento, i nostri cari possano sentirci. E trovo davvero ingiusto che a causa delle disposizioni Covid (non aveva il Covid) i familiari più stretti come i figli ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio.

Nessuno merita di morire da solo. Nessuno. Ti voglio bene nonna“.

Le ultime foto di Laura Torrisi insieme alla nonna prima dell’addio

Nel novembre scorso, Laura Torrisi aveva pubblicato una serie di scatti proprio in compagnia dell’amata nonna, raccontando ai follower qualcosa di più sulla loro vita.

“48h andata e ritorno Firenze-Catania per lavoro, ed il mio “chiodo fisso” era come riuscire a ritagliarmi del tempo per raggiungere mia nonna – aveva scritto l’attrice – (…). La casa dei nonni è sempre piena di sedie, non si sa mai qualche nipote porterà un amico a cui poi diranno ‘siediti, qui sei di famiglia’ perché lì tutti sono i benvenuti (…).

Io abito a 1200 km dalla mia nonnina e non immaginate quante volte abbia rimpianto nella mia vita il non aver potuto vivere i miei nonni come e quanto avrei voluto.

Perciò se avete ancora la fortuna di avere i nonni, se avete la fortuna di raggiungerli facilmente, andate da loro, abbracciateli e fate sentire loro tutto il vostro amore…”.