Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 3 gennaio a venerdì 7 gennaio 2022: la trama

Serie TV - Fiction

La prima settimana del 2022 su Rai3 è ovviamente da passare con Un posto al sole che non abbandona i sui affezionati fan nemmeno con l’arrivo del nuovo anno. Le nuove puntate faranno compagnia al pubblico a partire da lunedì 3 gennaio 2022 e fino a venerdì 7 gennaio 2021, quando il pubblico si godrà le nuove vicende che prendono vita all’ombra del Vesuvio. La trama dei cinque nuovi episodi di Un posto al sole.

Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 3 gennaio 2022

Un posto al sole continua a fare compagnia agli affezionati telespettatori di Rai3 anche nel nuovo anno. La sua consueta fascia settimanale torna in onda nel preserale della rete pubblica a partire da lunedì 3 gennaio 2022.

Leggi le anticipazioni e scopri le trame delle nuove puntate che andranno in onda fino a venerdì 7 gennaio 2022.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 3 gennaio 2022

Vittorio deve fare i conti con la gelosia nei confronti di Samuel, avvicinatosi grazie a lui proprio alla sua Speranza. Mariella verrà messa alle strette da Guido che vorrà fare di tutto per farsi perdonare. Marina e Fabrizio fanno i conti con la nuova crisi del pastificio e si domandano come possa essere stata possibile la fuga di notizie in corso.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 4 gennaio 2022

Marina cerca di vendicarsi di Lara pensando che ci sia lei dietro la caduta di Fabrizio. Vittorio molla sul più bello Samuel e decide di mettersi in gioco per conquistare Speranza. Dispiaciuta per la partenza imminente di Angela, Bianca avrà una bella sorpresa dai suoi genitori che la farà molto felice nonostante all’inizio non sia molto in vena di festeggiare.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 5 gennaio 2022

Speranza è combattuta tra Samuel e Vittorio ma qualcosa l’aiuterà a prendere una decisione e risolverà in un attimo la sua confusione.

I sospetti di Marina nei confronti di Lara sembrano essere veritieri con la donna che percorre a spron battuto questa pista ma nulla toglie che dietro allo scandalo del pastificio ci possa essere qualcun altro. Riccardo cerca di accorciare le distanze da Rossella dopo quello che è accaduto a Bolzano.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 6 gennaio 2022

Rossella si troverà in alto mare in ospedale e toccherà a lei prendere delle decisioni delicate. Vittorio cercherà prima di riconquistare Speranza prima della sua partenza ma l’impresa sarà più difficile del previsto.

Nel frattempo Renato si prepara fiducioso per la sfida a scacchi contro Raffaele.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 7 gennaio 2022

Rossella chiarisce con Riccardo e parla con Silvia che le consiglia di lanciarsi in una relazione con il medico. Purtroppo però sembra che nuovi ostacoli stiano per abbattersi sulla coppia. Speranza si prende del tempo per stare da sola e cercare di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Vittorio e Samuel. Renato invece potrebbe rischiare l’ennesima figuraccia con Raffaele, mentre sullo sfondo assistiamo allo sbocciare di un nuovo giovane amore.