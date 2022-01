Chi è

Eleonora Giorgi è conosciuta dal pubblico italiano per le sue interpretazioni in molti film, da quelli erotici alla commedia all’italiana, e ora anche per le numerose apparizioni televisive.

Eleonora Giorgi è un’attrice italiana e nasce a Roma il 21 ottobre 1953. È conosciuta dalle nuove generazioni soprattutto per le sue partecipazioni a programmi come Ballando con le stelle, Grande Fratello VIP e Live – Non è la D’Urso. In realtà ci sono molte cose che hanno portato la Giorgi sulle pagine dei giornali -di gossip e non- dalla sua vittoria del David di Donatello per la migliore interpretazione nel film Borotalco di Claudio Verdone (1982) fino ai matrimoni e divorzi con con Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro.

Eleonora Giorgi e gli esordi cinematografici

Eleonora Giorgi debutta nel film Roma di Federico Fellini (1972), come attrice non accreditata.

La sua carriera prosegue con ruoli in varie pellicole erotiche e posa integralmente nuda per l’edizione italiana della rivista Playboy, nel numero del 1974. Negli anni si sposta verso ruoli più drammatici in film come Agnese va a morire (1976) di Giuliano Montaldo e Cuore di cane (1976) di Alberto Lattuada. Successivamente decide di dedicarsi alle commedie, spesso in coppia con famosi interpreti della commedia all’italiana degli anni ottanta come Renato Pozzetto e Carlo Verdone. Proprio grazie a quest’ultimo, nel 1982 vince per il film Borotalco il David di Donatello e il Nastro d’Argento come migliore attrice protagonista.

Il debutto televisivo

Tra la fine degli anni ‘90 e i primi 2000, Eleonora Giorgi si concentra principalmente sul mondo televisivo e prende parte a diversi sceneggiati come I Cesaroni e Don Matteo. Dal 2018 partecipa come concorrente a vari programmi televisivi come Ballando con le stelle e alla terza edizione del Grande Fratello VIP 3. Nel suo libro Nei panni di un’altra dichiara, infatti, di non essere interessata ai piccoli ruoli che il cinema riserva alle attrici della sua età e per questo continua a preferire il mezzo televisivo per mantenere il rapporto con il pubblico.

Il matrimonio tra Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli

Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli, famoso editore italiano, si conoscono nel 1978 per poi sposarsi già nell’anno successivo. Dopo la nascita del figlio Andrea nel 1980, il matrimonio crolla a causa dell’indagine sulla P2 del 1984, per la quale l’editore è prima indagato e poi arrestato.

Massimo Ciavarro, il secondo grande amore

Dopo il divorzio, Eleonora Giorgi si lega all’attore e produttore cinematografico Massimo Ciavarro, conosciuto sul set di Sapore di mare 2 nel 1983.

I due hanno un figlio, Paolo, nel 1991 e si sposano nel 1993.

Dopo 3 anni, nel 1996 arriva il divorzio, per il quale non sono mai state rese note le motivazioni di questa scelta. Recentemente, in una puntata del febbraio 2021 di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, Massimo ha raccontato che è stata una decisione molto sofferta, per la quale ha impiegato molto tempo a riprendersi. Ad oggi, il figlio Paolo è un personaggio televisivo molto conosciuto a partire dalla sua partecipazione a Pechino Express 2 e Grande Fratello VIP 4.

Eleonora Giorgi: curiosità

Come racconta nell’episodio del 2 marzo 2018 de La Confessione di Peter Gomez, nel 1974 Alessandro Momo – il suo fidanzato del tempo – muore in un incidente stradale con la moto che lei gli aveva prestato.

Eleonora Giorgi, sconvolta dall’accaduto, comincia a drogarsi e affronta una dipendenza da eroina, dalla quale riesce ad uscire grazie alla relazione con Rizzoli.