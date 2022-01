Eva Grimaldi eliminata al Grande Fratello Vip: l’attrice abbandona la Casa nella puntata di questa sera

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip una nuova eliminazione condanna uno dei neo-concorrenti di questa lunga, lunghissima edizione. Al televoto, nel corso della puntata andata in onda lunedì scorso, sono finiti ben 4 new-entry che hanno da poco fatto il loro ingresso nel loft di Cinecittà: Alessandro Basciano, Barù, Eva Grimaldi e Federica Calemme. Ma a dover abbandonare la casa è solo una: Eva Grimaldi.

Grande Fratello Vip, 4 new entry rischiano l’eliminazione definitiva

Prima eliminazione del 2022 nella Casa del Grande Fratello Vip. Il nuovo anno si apre con le solite, vecchie regole del gioco e, questa sera, uno dei concorrenti del reality è costretto ai saluti definitivi.

A rischiare l’eliminazione dal gioco sono ben 4 new entry, entrate nella Casa nel corso delle ultime puntate: Barù, Alessandro Basciano, Eva Grimaldi e Federica Calemme. D’altronde, a gioco iniziato, a fare spesso le spese del televoto sono proprio i nuovi arrivati che, per mancanza di feeling o per esclusione, vengono spesso nominati dai veterani.

Tra i concorrenti più chiacchierati di questo quartetto figura sicuramente Alessandro Basciano: l’interesse per Sophie Codegoni è palpabile ma, dopo i focosi baci di Capodanno, pare essersi raffreddato in seguito ad alcune riflessioni sul conto della ragazza.

Sempre in tema di amore, Federica Calemme è parsa visibilmente interessata a Gianmaria Antinolfi e tra i due non sono mancati momenti di tenerezza e sguardi complici negli ultimi giorni. Chi invece deve ancora riscaldarsi per entrare nelle dinamiche di gioco sono sicuramente Eva Grimaldi e Barù.

Eva Grimaldi eliminata dal Grande Fratello Vip

Il primo verdetto di serata vede salvarsi Barù, il secondo Federica Calemme.

Nel corso della serata sono questi i primi due verdetti comunicati da Alfonso Signorini, sino all’ultimo, decisivo annuncio del conduttore: tra Alessandro Basciano ed Eva Grimaldi, a dover abbandonare la Casa di Cinecittà è Eva Grimaldi.

L’attrice è così l’eliminata di questa puntata, che l’ha comunque vista protagonista. In giardino, infatti, ha avuto modo di ritrovare a sorpresa la sua Imma Battaglia in un romantico incontro. Le dichiarazioni d’amore dell’attivista alla donna della sua vita hanno sciolto il cuore di tutti, compreso quello di Alfonso Signorini, commosso per questa bellissima pagina di televisione.