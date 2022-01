Meraviglie, la penisola dei tesori: Alberto Angela ci accompagna dal lago Maggiore fino a Siracusa

Programmi TV

Secondo appuntamento di stagione con lo straordinario viaggio di Alberto Angela tra le bellezze incastonate nei territori italiani. Martedì 4 gennaio 2022 in prima serata su Rai1 va in onda la seconda puntata della quarta stagione di Meraviglie, la penisola dei tesori, il programma condotto dall’amato divulgatore scientifico. Questa volta l’itinerario nel nostro splendido Paese lo condurrà dal lago Maggiore fino a Siracusa tra le opere simbolo, le tante bellezze naturali ed anche quelle costruzioni architettoniche ed artistiche fatte dall’uomo. Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata di Meraviglie, la penisola dei tesori, in onda martedì 4 gennaio 2022 su Rai1 a partire dalle ore 21:25 circa.

Meraviglie, la penisola dei tesori: quello che vedremo nella seconda puntata

Ritorna su Rai1 oggi martedì 4 gennaio 2022, a partire dalle ore 21.25 su Rai1, la quarta edizione di Meraviglie, la penisola dei tesori, con la seconda delle quattro puntate previste che delineeranno il lungo un viaggio di Alberto Angela tra la storia del nostro Paese e le sue immense opere, passando per le bellezze naturali senza dimenticare quelle artistiche.

La seconda interessante puntata porterà l’amato divulgatore scientifico ad intraprendere un lungo viaggio che parte dalle isole del Lago Maggiore, situate al confine tra Piemonte e Lombardia. Sarà l’occasione per conoscere meglio Isola Bella, la più fastosa delle isole Borromee, dove l’opera della natura ha incontrato il genio dell’uomo. I luoghi frequentati da Napoleone Bonaparte e dalla sua prima moglie Giuseppina di Beauharnais, verranno ricordati grazie all’interpretazione di Vittoria Belvedere.

Spazi anche per i ricordi d’infanzia di Renato Pozzetto, da sempre frequentatore delle rive del lago.

Il viaggio prosegue alla scoperta di Orvieto e dei i suoi tremila anni di storia, dove Massimo Bonetti interpreterà il pittore Luca Signorelli, che haffrescò il Duomodella città.

Alberto Angela infine approderà poi in Sicilia per immergersi nelle bellezze millenarie di Siracusa e della splendida Ortigia, passeggiando tra i resti del parco archeologico costellato dalle grotte dall’Orecchio, di Dionisio alle Latomie del Paradiso.