Nicola Savino, chi è: carriera e vita privata del poliedrico personaggio dello spettacolo italiano

Le ultime notizie su Nicola Savino: la carriera in radio e in televisione, le origini, i matrimoni, la figlia, il calcio e il coronavirus.

Nicola Savino è conduttore televisivo e radiofonico, un personaggio molto amato del mondo dello spettacolo che ora ha esordito con il suo programma Back to School.

La carriera di Savino: tra radio e televisione

Nicola Savino esordisce in una radio locale nel 1987. Tutt’oggi è presente in radio come co-conduttore della trasmissione Deejay chiama Italia con Linus su Radio Deejay (ruolo che copre dal 1999). Qui dà saggio delle sue doti di imitatore di personaggi famosi.

In televisione è stato autore di numerosi programmi, tra cui Festivalbar (dal 1996 al 2004) e Le Iene (1998-2002). Ha collaborato con Quelli che il calcio dal 2003 al 2009, per poi tornare alla conduzione del programma a partire dalla stagione 2013/2014.

Nel 2017 è passato a Mediaset, dove è tornato a Le Iene come conduttore, esperienza che, secondo alcune indiscrezioni, starebbe per concludersi.

Dal 2021, Savino conduce anche un nuovo programma su RayPlay: Il giovane OLD e dal 4 gennaio è in onda su Italia 1 con Back to School.

Nicola Savino: vita privata

Nicola Savino nasce a Lucca il 14 novembre del 1967, ed è tifoso “sfegatato” dell’Inter. La madre era una farmacista originaria di Cosenza, che avrebbe voluto che il figlio diventasse chirurgo, secondo quanto dichiarato dallo stesso conduttore a VanityFair nel 2013.

Il padre, originario di Foggia, lavorava per ENI a Metanopoli, una frazione di San Donato Milanese dove Nicola Savino cresce.

Dal 2009 è sposato con Manuela Suma, costumista e stylist che lavora nei backstage di programmi televisivi. Come emerge dalla sua pagina Instagram, Suma è appassionata di moda e dal 2019 ha una sua linea di costumi da bagno chiamata Beach Side.

Insieme alla moglie, Nicola Savino ha una figlia, Matilda. Sia dalle interviste rilasciate dal conduttore, che dalle sue pagine social trapela il forte legame che unisce la famiglia.

Nicola Savino e l’esperienza del Covid-19

In un post Instagram del 27 dicembre 2021, il conduttore di Le Iene ha scritto di aver contratto il Covid-19, ma di stare bene ed essere asintomatico. L’immagine pubblicata è una foto scattata in precedenza che lo ritrae con Lorenzo Jovanotti, anche il cantante aveva infatti annunciato il 26 dicembre di essere positivo dal quale è recentemente guarito.