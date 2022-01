Orietta Berti e il 2021 da rivincita: “C’è stato un periodo in cui nell’ambiente mi schivavano tutti”

TV e Spettacolo

Il 2021 di Orietta Berti è stato fenomenale. Dalla partecipazione al Festival di Sanremo fino al clamoroso successo della hit estiva “Mille“, la cantante ha ottenuto molte soddisfazioni nell’anno passato.

Orietta Berti si è ritagliata degli spazi anche in Tv con varie ospitate e il compito di giurata a The Voice Senior. La cantante di “Fin che la barca va“, infatti, ha sostituito Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine nel talent show targato Rai.

In una recente intervista, rilasciata al Corriere della Sera, Orietta Berti ha raccontato proprio le sensazioni di quest’ultimo sensazionale anno, pieno di successi.

Orietta Berti dal Festival di Sanremo va a “Mille”

Orietta Berti ha vissuto un 2021 da record. La cantante ha incassato molte soddisfazioni artistiche, a cominciare dalla partecipazione al Festival di Sanremo.

Orietta Berti ha raccontato come è nata la partecipazione al brano “Mille“: “Amadeus lo sa, mi ha invitato al Festival di Sanremo e da lì è cominciato tutto. Lì ho conosciuto Fedez che mi ha proposto Mille“. Un successo inaspettato che l’ha resa molto impegnata: “È il successo che arriva a un’età certa… ma non ho il tempo di godermelo fino in fondo, lavoro tutti i giorni, ho registrato spot pubblicitari, faccio tante trasmissioni tv: vado tutte le domeniche da Fazio, per Antonella Clerici sono la coach a The Voice Senior, e poi sono stata all’estero, dove ho girato delle puntate fantastiche con Sandra Milo e Mara Maionchi, il programma si intitola Quelle brave ragazze e sarà su Sky a primavera“.

La cantante ha ricordato anche periodi più complicati della sua carriera: “C’è stato un periodo in cui nell’ambiente mi schivavano tutti“.

Orietta Berti e il rapporto con Fedez e Achille Lauro, dopo il successo

Orietta Berti ha collezionato successi nel 2021, ma il più grande è stato sicuramente la canzone “Mille“.

La cantante ha raccontato il rapporto con i due artisti, che hanno intrepretato con lei il successo estivo.

Fedez è per Orietta Berti molto attento sul lavoro: “Quest’estate mi vedevo più spesso con Fedez perché lui veniva alle promozioni di Mille, mentre Achille dava sempre buca. Invece adesso vedo più spesso Lauro, perché lo trovo sempre in ogni trasmissione tv in cui vado… È sempre sul pezzo, per lui il lavoro è molto importante, è sempre molto serio, in questo senso è proprio un vero milanese“.

La cantante sente un genuino affetto per Achille Lauro, che trova molto educato: “Ad alcuni può sembrare altezzoso per un suo certo distacco, invece è gentile e ben educato.

Sembra sempre svampito, ma è artista, e soprattutto è molto intelligente. Mi trovo benissimo con lui, mi sembra di conoscerlo fin da quando era piccolo. Quando parliamo ho l’impressione di far parte della sua famiglia da sempre, di essere una sua zia alla lontana“.