Grande Fratello

Esplode il caos tra la Casa del Grande Fratello Vip e lo studio: Alfonso Signorini perde le staffe e minaccia di non andare avanti se non sarà preso un provvedimento contro due concorrenti.

Finale di puntata nel segno della bufera per due concorrenti del GF Vip, destinatari della rabbia di Alfonso Signorini che, su tutte le furie, ha chiesto pubblicamente alla produzione un provvedimento disciplinare immediato. Il conduttore ha rotto ogni indugio e ha deciso di prendere posizione contro due “vipponi“, lanciando agli autori il suo ultimatum: “Io così non vado avanti“. E l’ombra di un clamoroso colpo di scena minaccia l’assetto del format.

Signorini furioso al GF Vip contro Soleil Sorge e Lulù Selassié

Sono ore particolarmente effervescenti nelle dinamiche interne al Grande Fratello Vip, dopo la diretta di ieri sera in cui sono andate in scena liti a rotazione tra vari concorrenti del reality (non ultima quella tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan).

Ma l’apice della tensione è arrivato verso la chiusura di puntata quando, preda di una rabbia irrefrenabile durante le nomination palesi, Alfonso Signorini ha affrontato due concorrenti finendo per chiedere alla produzione una presa di posizione immediata.

A scatenare l’ira funesta del conduttore, condita da un ultimatum, la condotta di Soleil Sorge e Lulù Selassié che, a carte scoperte, si sono lasciate andare a un litigio farcito di parolacce davanti a milioni di italiani, il tutto bypassando il tentativo di moderazione portato avanti dal padrone di casa.

Credendo di non essere sentita, la “princess” ha esclamato contro Soleil: “Sei molto loquace, che loquacità, porca tr**a!“. “È l’unica parola che conosci?“, ha replicato la Sorge prima che Signorini prendesse finalmente le redini della situazione.

Signorini furioso al GF Vip: “Provvedimento disciplinare perché io così non vado avanti“

Immediata la reazione esplosiva di Alfonso Signorini, che ha immediatamente interrotto il collegamento per parlare agli autori e al pubblico del programma: “Veramente un’eleganza d’altri tempi.

Io devo dire che qualche provvedimento disciplinare, verso questi ragazzi, lo dico ufficialmente, va preso. Perché non si può legittimare un atteggiamento così volgare, maleducato e saccente, anche se è l’una e un quarto del mattino. No. Scusate, lo chiedo ufficialmente al Grande Fratello. Dobbiamo prendere un provvedimento disciplinare, perché io così non vado avanti”.

Poco prima, Signorini si è trovato costretto a imporre la sua voce sui concorrenti dopo aver cercato invano di invitarli al silenzio per procedere alle nomination.

Il confronto al veleno si è poi consumato con Soleil: “Se continuate a urlare non sentite me. Soleil, chi nomini? Scusate, perché altrimenti interrompo il collegamento perché poi io mi arrabbio – ha dichiarato il conduttore –. L’educazione insegna a fare silenzio se vi dico ‘per cortesia, fate silenzio’. Ma dove siete stati educati? In 3 anni è la prima volta che mi capita un disagio di questo tipo“.

Soleil Sorge zittita da Alfonso Signorini: “Anche tu…“

A questo punto dello sfogo di Alfonso Signorini, Soleil Sorge ha commentato definendo “osceno” il comportamento di chi non dimostra educazione nei confronti del conduttore.

Ma è proprio qui che, davanti alle telecamere, quest’ultimo ha zittito la concorrente incassando un sonoro applauso: “No, osceno, ma anche tu Soleil mi parli sempre sopra. Osceno di che cosa? Scusate, se io dico ‘silenzio’ dovete avere rispetto. Ma non perché sono io, perché c’è chi sta facendo un lavoro. È anche per il pubblico a casa che non capisce niente“.