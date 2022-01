Sissi: la seconda puntata della fiction in onda su Canale5 martedì 4 gennaio 2022. Anticipazioni

Serie TV - Fiction

Torna in televisione l'attesa serie evento sulla vita della duchessa divenuta imperatrice. La trama dei due nuovi episodi in onda su Canale5 martedì 4 gennaio 2022.

Sulla rete Mediaset continua la serie televisiva evento dopo il debutto positivo di settimana scora. La seconda puntata sarà composta nuovamente da due episodi che inizieranno ad andare in onda su Canale5 a partire dalle ore 21:20 circa di martedì 4 gennaio 2022. Torna sul piccolo schermo la vita dell’amata duchessa Elisabetta di Baviera divenuta imperatrice ed impostasi con il suo mitico soprannome di Sissi. Le anticipazioni della trama dei due nuovi episodi di Sissi, in onda per la prima volta in assoluto in Italia grazie alla a Canale5.

Sissi: il secondo appuntamento va in onda martedì 4 gennaio 2022

La serie evento dell’anno continua ad andare in onda su Canale5 con due altri episodi.

Martedì 4 gennaio 2022 il pubblico affezionato del canale potrà godersi la seconda puntata di Sissi a partire dalle ore 21:30 circa quando continuerà il racconto, questa volta in forma seriale, della vita della duchessa Elisabetta di Baviera. Il secondo appuntamento farà vedere il terzo e quarto episodio della serie tv composta di sei episodi che svelerà poi il suo gran finale nella prima serata di martedì 11 gennaio 2022.

Sissi: la trama del terzo e del quarto episodio

La puntata di martedì 4 gennaio sarà composta da due nuovi episodi della serie televisiva dove i personaggi principali sono interpretati da Dominique Devenport e Jannik Schumann nei ruoli di Sissi e Franz.

Nel terzo episodio le anticipazioni ci dicono che i freschi sposi inizieranno a fare i conti con le prime incomprensioni e problematiche. Dopo il matrimonio Franz ha infatti deciso di allontanarsi da Sissi per via della prima notte di nozze che non è andata come avrebbe voluto, con la nuova principessa che invece faticherà ad omologarsi con la vita di corte e le verrà anche tolta la fidata amica Fanny, allontanata da corte.

I due allora cercheranno di recuperare la tranquillità perduta durante il viaggio di nozze.

Il quarto episodio della serie tv, in onda come il secondo di serata, Sissi sarà molto determinata a coronare il sogno del marito e cercherà di dare alla luce un erede al trono. Franz però ha la testa altrove e deve occuparsi dell’assalto a Milano che mette in pericolo la sua potenza come imperatore. L’uomo dovrà rimanere calmo anche dalle accuse della mamma e troverà una buona spalla proprio nella moglie.