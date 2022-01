Bonus revisione auto, via libera alle richieste: cosa bisogna fare per ottenerlo e quanto vale

Economia

Ci sono importanti novità per quanto riguarda il bonus revisione automobili. Ecco come si fa per richiederlo e quanto vale questa nuova agevolazione.

C’è un’importante novità relativa al bonus revisione auto, destinato a tutte le persone che hanno effettuato la revisione del proprio veicolo tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2021. Ecco in cosa consiste questa agevolazione e quali sono gli ultimi aggiornamenti.

Bonus revisione auto: che cos’è e come fare per richiederlo

Il bonus revisione auto è stato attivato. Si tratta di un incentivo per compensare l’aumento delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi, un rincaro che ha avuto luogo a partire dal mese di novembre 2021. Il bonus si può richiedere per le revisioni effettuate a partire dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2021.

In futuro sarà aperto anche per quelle che saranno svolte nei prossimi 3 anni. Ogni proprietario può richiedere l’agevolazione una sola volta e per un solo veicolo. Per ottenerla, è ora disponibile l’apposita piattaforma online predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Bonus revisione auto, attivata la piattaforma: come accedere e quali documenti servono

Per poter accedere all’apposita piattaforma appena attivata occorre essere in possesso delle credenziali di Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID che abbiano un livello di sicurezza pari almeno a 2.

Dopo aver effettuato l’accesso, la persona che intende richiedere l’incentivo dovrà compilare un modello proposto dalla piattaforma e procedere ad allegare la copia di attestazione dell’avvenuto pagamento della revisione. Il bonus revisione auto sarà erogato direttamente sul conto corrente del richiedente e avrà valore di 9,95€, pari cioè all’aumento delle tariffe per la revisione. Sarà assegnato sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande fino all’eventuale esaurimento dei fondi disponibili.

Per coprire questo intervento, il Governo ha stanziato 4.000.000€ per ogni anno.

Aumenta il costo della revisione della propria automobile: le cause

La causa alla base del rincaro sulle tariffe per la revisione è l’aumento della tariffa ministeriale, che a novembre 2021 è passata da 45€ agli attuali 54,95€. Considerando l’Iva al 22%, dal 1° novembre effettuare la revisione del proprio veicolo presso i centri autorizzati si traduce in una spesa di 79,02€, contro i precedenti 66,88€. Effettuare la revisione è un’operazione obbligatoria che deve essere effettuata ogni 2 anni. I proprietari di veicoli che non osservino questo obbligo possono essere puniti con sanzioni economiche e con il blocco dei mezzi non revisionati.