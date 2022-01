Massimiliano Ossini, chi è: carriera e vita privata del conduttore televisivo e scrittore italiano

Chi è

Massimiliano Ossini, nato a Napoli il 22 dicembre del 1978, è un conduttore televisivo, scrittore ed ex modello italiano, ha lavorato per per Disney Channel, SKY e lavora tutt’ora per la RAI.

Massimiliano Ossini: gli esordi

Nel 1997 Massimiliano Ossini si diploma in ambito scientifico e consegue la laurea in Scienze della Comunicazione a Milano, iniziano a lavorare nel campo della pubblicità. Nel 2000 debutta come attore teatrale e entra a far parte nel cast di Cyrano de Bergerac.

Tra il 2003 e il 2006 lavora per Diseny Channel (la tv staellitare per ragazzi) e conduce Diseny Club su rai 2. Nel 2005, oltre a condurre il programma Diseny, si occupa di magazine di Rai 2 e partecipa come concorrente alla prima edizione di Notte sul ghiaccio, talent show di Milly Carlucci, da cui ne uscì vincitore.

La carriera in Rai di Massimiliano Ossini

Nella stagione 2006-2007 conduce la domenica mattina, Linea verde, affiancato da Gianfranco Vissani, mentre l’anno dopo lavora affiancato da Veronica Maya. Nelle stagione 2008-2009 e 2009-2010, mentre la domenica va in onda con linea verde, su SKY italia conduce il primo quiz della piattaforma sei più bravo di un ragazzino di quinta?

Nel 2013, su Rai 3 è il conduttore di E se domani e nello stesso anno conduce anche Uno mattina verde su Rai 1.

Nel 2014 dirige la trasmissione Linea bianca. Dal 2016 conduce il programma Mezzogiorno in famiglia e di recente, dal 29 dicembre 2021 è in onda su Rai 2 con Kalipè-a passo d’uomo, un programma ideato da lui stesso.

Le dichiarazioni sul nuovo programma Kalipè

Ossini ha affermato durante un’intervista a FqMagazine, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, che ha rischiato di morire in montagna scivolando in un crepaccio.

Per girare il programma Kalipè ci sono voluti 4 mesi. Nell’intervista ha aggiunto che il programma che gli ha dato più soddisfazioni nella sua carriera è stato Linea bianca e che vorrebbe portare sulla Rai il quiz sei più bravo di un ragazzino di quinta?

Vita privata: moglie e figli di Massimiliano Ossini

Ad oggi vive ad Ascoli Piceno, città in cui ha conosciuto la sua attuale moglie Laura Gabrielli, con la quale ha avuto tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni. Si è inserito magnificamente nella città marchigiana diventando un vero e proprio ambasciatore delle bellezze storiche del territorio marchigiano.