Harry Potter e la pietra filosofale: il film torna in televisione a 20 anni dal debutto nei cinema

Su Italia1 nella prima serata di giovedì 6 gennaio 2022 torna in televisione il primo film sulla saga del maghetto più famoso di sempre. La prima pellicola della lunga serie campione di incassi dal titolo Harry Potter e la pietra filosofale va in onda dalle ore 21:20 circa portando sul piccolo schermo le magiche avventure di Harry, Hermione e Ron. A pochi giorni dal film che ha celebrato il ventennale dall’uscita della pellicola, il canale di Italia1 da via al ciclo che vedrà la messa in onda di tutti e 8 i film dedicati alla lotta contro il signore oscuro. Scopri le curiosità, il cast e la trama del film in onda su Italia1.

Harry Potter e la pietra filosofale: le curiosità ed il cast del film

Il primo capitolo della saga sul mago più famoso del cinema torna in televisione per dare il via allo speciale ciclo che riporterà in onda su Italia1 tutta l’intera serie di film. La prima pellicola di Harry Potter per la regia di Chris Columbus basata sull’opera scritta dall’autrice britannica J. K. Rowling viene trasmessa in Italia a qualche giorno dal ventennale del suo debutto avvenuto nelle festività natalizie del lontano 2001.

Gli attori che interpretavano i maghetti ne hanno fatto di strada e sono cresciuti assai ed a modo loro si sono affermati nel cinema anche al di la di questa fortunata serie.

Emma Stone, interprete di Hermione, è sembrata quella più capace di confermare le doti mostrate nella saga ma anche Daniel Radcliffe, l’iconico Harry, e Rupert Grint, il sempre tra le nuvole Ron, hanno continuato a raccogliere i frutti seminati venti anni fa.

A partire dalle ore 21:20 circa sarà possibile rivedere in scena anche gli indimenticabili Robbie Coltrane nei panni di Hagrid, lo scomparso Richard Harris in quelli di Albus Silente, Maggie Smith come la professoressa Minerva McGranitt ed ancora il compianto Alan Rickman ad interpretatre Severus Piton.

Harry Potter e la pietra filosofale: la trama

La lunga epopea di Harry Potter contro il malvagio Lord Vordemort inizia con l’ingresso del maghetto nella splendida scuola di Hogwarts. Harry conoscerà in questo primo capitolo gli amici fidati Hermione e Ron che lo aiuteranno nella sua prima vera avventura. Il signore oscuro sta cercando infatti di recuperare le forze dopo i fatti avvenuti a casa Potter svariato tempo prima e per farlo si insienuerà fino nella scuola preisidiata da Albus Silente.