Il peggior Natale della mia vita: trama e cast della commedia in tv con Fabio De Luigi e Diego Abatantuono

TV e Spettacolo

Giovedì 6 gennaio 2022 su Canale 5 va in onda il film Il peggior Natale della mia vita. Tutto quello che c'è da sapere sulla pellicola.

Torna in televisione su Canale5 nella prima serata di giovedì 6 gennaio 2022 la divertente commedia natalizia firmata da Alessandro Genovesi. Ne Il peggior Natale della mia vita è facile intuire di come il protagonista interpretato da Fabio De Luigi ne passi veramente tante al cospetto della famiglia della moglie al nono mese di gravidanza, che tra disavventure e goffaggini varie ne combinerà una dopo l’altra, arrivando a farsi odiare veramente da tutti. Il cast e la trama de Il peggior Natale della mia vita che va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 circa.

Il peggior Natale della mia vita: il cast

Il peggior Natale della mia vita è una commedia uscita nelle sale cinematografiche nostrane nel 2012 e diretta dal regista Alessandro Genovesi, astro nascenti del genere che ha firmato in carriera altre interessanti chicche come Soap Opera e 10 giorni con Babbo Natale.

Tutte e tra le commedie hanno in comune la partecipazione come protagonista del film del bravo e divertente Fabio De Luigi, con la differenza che in questo lavoro al suo fianco ci sono anche Cristiana Capotondi, l’altro feticcio del regista Diego Abatantuono, ed ancora Anna Bonaiuto, Laura Chiatti, Dino Abbrescia, Ale, Franz, la partecipazione straordinaria del cantante Andrea Mingardi ed anche Antonio Catania.

Il peggior Natale della mia vita: la trama

Paolo è un uomo maldestro ed imbranato che nel raggiungere a casa dei suoi genitori la moglie incinta di nove mesi ne combinerà una dopo l’altra.

Margherita si trova infatti al castello arroccato su di una montagnola innevata ed acquistato da suo padre Alberto, un ricco uomo di affari con la salute cagionevole dopo una malattia alla quale è scampato. Paolo si renderà protagonista di una gaffe dopo l’altra che porterà addirittura ad un malore del suocero con tutti quanti i commensali che accuseranno proprio il maldestro genero.