The Greatest Showman: il musical con Hugh Jackman va in onda su Rai2 giovedì 6 gennaio 2022. Trama e trailer

Nella prima serata della Befana arriva su Rai2 il biopic sulla figura tanto geniale quanto discussa di Phineas Taylor Barnum, grande attrattore di folle che rivoluzionò il mondo del circo e degli spettacoli. In The Greatest Showman il ruolo del protagonista spetta a Hugh Jackman, che veste i panni dell’astuto impresario circense che con la sua compagnia fatta di foto segnaletiche e pubblicità sui giornali coronò il sogno di un circo a tre piste con quattro palcoscenici e ventimila posti a sedere riempiti da gente festante a guardare i suoi artisti circensi particolari prima considerati dei reietti della società.

Il cast, la trama e le curiosità della pellicola in onda su Rai2 giovedì 6 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:20.

The Greatest Showman: le curiosità ed il cast del film

The Greatest Showman è un film realizzato sotto forma di musical del 2017 diretto da Michael Gracey, regista australiano che si ho occupato in seguito di produrre anche l’intenso Rocketman sulla vita dell’eccentrico Elton John. LA pellicola è stata scritta da Jenny Bricks e Bill Condon e racconta la vita di Phineas Taylor Barnum, fondatore del famoso ed apprezzato Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus che rivoluzionò il modo di fare circo.

Il film fu candidato a svariate categorie degli Oscar che però lo videro trionfare solo per la migliore canzone originale dal titolo This is me interpretata dall’energica Keala Settle, la donna barbuta. Il protagonista è interpretato da Hugh Jackman che mostra in questo lavoro le sue buone doti da cantante come anche gli altri interpreti Zac Efron e Zendaya ed anche Michelle Williams.

The Greatest Showman: la trama del film

Il sogno di Phineas Taylor Barnum è quello di imporsi come il più grande intrattenitore di folle del mondo. Nato con umili origini cercherà di trarre il meglio da se e da chi gli sta intorno, cercando i organizzare degli spettacoli circensi in cui tanti personaggi emarginati dalla società possano dimostrare il loro enorme talento.

Barnum diventa così un astuto impresario capace di rivoluzionare il mondo del circo creandone uno a tre piste, con quattro palcoscenici e ventimila posti a sedere dove a farla da padrone saranno animali esotici e personaggi fuori dal comune.

