Alfonso Signorini riprende i concorrenti del Grande Fratello Vip, lo sfogo in giardino: “Non vi riconosco più”

Grande Fratello

Alfonso Signorini entra nella Casa del Grande Fratello Vip per una sonora strigliata ai concorrenti. Gli ultimi atteggiamenti mostrati in puntata, tra parolacce, urla e mancanze di rispetto, hanno scatenato l’ira del conduttore che questa sera ha severamente avvertito i ‘Vipponi’: a Cinecittà non c’è spazio per la maleducazione. In giardino il discorso ai concorrenti è perentorio e passa dal rimprovero a un consiglio finale.

Alfonso Signorini entra nella Casa: il comunicato del GF Vip

Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip il vero colpo di scena arriva da Alfonso Signorini, che entra nella Casa di Cinecittà in diretta.

Il conduttore è esasperato dalle mancanze di rispetto e dai comportamenti irriguardosi dei concorrenti, che nelle ultime puntate hanno dato vita a furibondi litigi conditi da urla e parolacce. Sul finire della scorsa puntata il giornalista aveva chiesto un immediato provvedimento disciplinare per alcuni di loro: ma questa sera la sua ira è pronta a scatenarsi nella Casa.

In giardino, di fronte a tutti i concorrenti schierati, Alfonso Signorini li ammonisce circa le brutte pagine di televisione di cui si sono resi protagonisti. Il conduttore legge loro un comunicato della produzione: “Intanto vi leggo un comunicato del GF riguardo quanto successo: ‘Come sapete, il GF è un gioco di strategia, confronti, spesso anche di scontri che possono essere diretti e a volte anche molto duri.

Ma quello che sempre vi chiediamo è di mantenere un limite, fatto di buon senso e rispetto, anche per tutto il pubblico che ci segue. Abbiamo sentito in questi giorni espressioni inaccettabili. Le parole, i toni aggressivi, spesso offensivi che avete usato non fanno onore né a voi né a noi. È impossibile tollerare la vostra incapacità durante i confronti di ascoltare il vostro interlocutore.

Il limite è stato oltrepassato. Il GF vi chiede di prenderne atto con maturità e di recuperare lo spirito con cui voi avete deciso di cominciare questa avventura’“.

Alfonso Signorini bacchetta i Vipponi: “Tolleranza richiede intelligenza“

Appreso quanto gli autori hanno voluto dire ai concorrenti, a prendere parola è Alfonso Signorini che si rivolge direttamente ai ragazzi: “Adesso vi voglio dire perché sono qua. Vi volevo vedere in faccia, uno ad uno. Io vi ho voluti fortemente, vi ho a lungo corteggiati perché ero sicuro che insieme avremmo fatto una bella avventura e avremmo offerto al nostro pubblico un gran bello spettacolo.

Negli ultimi tempi io non vi riconosco più. Non riconosco più quel patto di fiducia che abbiamo sottoscritto. Allora ho sentito il bisogno di guardarvi. Abbiamo fatto una premessa: quest’anno non voglio un GF bacchettone, ma consapevole, dove nessuno si trovi a salire in cattedra a dispensare squalifiche.

Però la tolleranza richiede intelligenza: tolleranza non vuol dire sparare a caso, ma richiede giudizio. Io questo giudizio non lo vedo più“.

Il consiglio di Alfonso Signorini ai Vipponi: “Abbiate rispetto“

Alfonso Signorini si è detto deluso per quanto visto negli atteggiamenti dei suoi Vipponi, per poi proseguire il suo discorso citando i capisaldi alla base di qualsiasi rapporto umano: “Tre parole chiave: accoglienza, che non è nelle parole di Katia che abbiamo condannato, rispetto, che non è nelle parole di Lulù.

(…) Ciascuno di noi porta la sua storia, la sua vita: significa avere rispetto della Ricciarelli, anche se dice ca***te, anche se non si ha la stessa esperienza“.

In ultimo, il conduttore elargisce un consiglio ai concorrenti prima di tornare in studio: “Mettiamoci ad ascoltare l’altro, evitiamo di dire banalità e riflettiamo su tutto quello che diciamo.

Teniamoci una linea guida. Mi viene la rabbia perché la faccia la perdete voi, e questo non fa merito alla vostra vita e alla vostra carriera. Allora, nel salutarvi, vi dico: abbiate rispetto degli altri ma soprattutto di voi stessi“.