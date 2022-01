Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié pensano alla convivenza dopo il GF Vip6: le dichiarazioni dello sportivo

Grande Fratello

Amore a gonfie vele tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Lo sportivo e la principessa hanno in progetto di andare a convivere subito dopo la fine del reality show.

I primi due Vipponi a legarsi in modo sentimentale nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip6 sono stati Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Lo sportivo e la principessa si sono piaciuti già dalle prime settimane, ma il loro rapporto non è stato sempre rose e fiori.

Infatti, Manuel Bortuzzo ha più volte allontanato Lulù Selassié per la sua acuta gelosia e perché la principessa non gli lasciava i giusti spazi. Un periodo di conflittualità, che, adesso, è del tutto passato. Infatti tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip6 è sbocciato l’amore.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié stanno anche progettando una convivenza, dopo la fine del reality show.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: la coppia presto divisa

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono molto complici nell’ultimo periodo. I due ragazzi hanno confessato il loro amore reciproco e hanno trascorso una notte solitaria nella Love Boat della Casa più spiata d’Italia.

L’idillio, però, potrebbe presto finire. Infatti, Manuel Bortuzzo ha annunciato di voler lasciare presto la Casa del Grande Fratello Vip6. Lo sportivo dovrebbe chiudere la sua esperienza nel reality show di Canale 5 già a metà gennaio.

Un’eventualità confermata anche dal padre Franco Bortuzzo, che ha parlato di problemi di salute e di stanchezza come motivi alla base di questa drastica decisione del concorrente.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: convivenza in vista

Manuel Bortuzzo sembra deciso a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip6 a breve.

Lo sportivo ha annunciato più volte la sua decisione e ne ha parlato recentemente anche con Nathalie Caldonazzo.

La showgirl ha provato a esortarlo a restare, mettendo in mezzo anche Lulù Selassié: “No, devi stare con noi, non puoi andare… Lasceresti qui Lulù da sola?… Non resisteresti un giorno!“. Anche la principessa ha sottolineato la difficoltà di questa separazione: “Come faccio senza il mio amore io?

“.

Manuel Bortuzzo ha rivelato che dopo la fine del reality show, i due andranno a convivere: “Quando usciamo praticamente andiamo a vivere assieme… Sicuro, il tempo di sistemare un po’ di cose“.