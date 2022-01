Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello e non paga penali, il padre rivela il motivo

Gossip

Manuel Bortuzzo lascerà la Casa e ciò potrebbe accadere per via di questioni di salute: il nuotatore non starebbe mangiando abbastanza e deve tornare ad allenarsi.

Manuel Bortuzzo lascerà la Casa prima della finale del GF Vip e non pagherà alcuna penale per l’uscita anticipata.

Il motivo non sarebbe legato a screzi all’interno della Casa, né a questioni lavorative esterne al reality che lo costringerebbero ad occuparsi di altro. Sarebbe infatti un motivo di salute a costringerlo a tornare alla sua vita quotidiana.

Manuel Bortuzzo: quando andrà via e perché

Manuel Bortuzzo andrà probabilmente via dalla casa del Grande Fratello Vip il 14 o il 17 gennaio, come lo stesso nuotatore aveva anticipato ai compagni di reality qualche giorno fa. Era stato il concorrente, nei giorni poco dopo Natale, a dire ad alcuni compagni di reality: “Io lascio, me ne vado.

Perché pensavate che sarei arrivato fino a marzo? Ma no”.

Ora è il padre del nuotatore, Franco Bortuzzo, a raccontare a Fanpage il motivo per cui il concorrente del reality deve uscire: “Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti”.

Bortuzzo, parla il padre: “È stanco”

Come è ovvio Bortuzzo non ha potuto allenarsi nella Casa, o quantomeno non quanto il suo sport prevederebbe, e pare che non stia neanche mangiando moltissimo: “Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo.

Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere.

E poi è stanco”. Il dimagrimento si starebbe dunque ripercuotendo non solo sul suo fisico da sportivo, ma anche sulla sua salute in generale. Bortuzzo, comunque, non ha negato che di fatto il reality non abbia più molto da dare a Manuel, per via di un cambiamento delle dinamiche: “ll programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio”.

Il fatto che l’uscita di Bortuzzo sia legata a questioni fisiche ha permesso al concorrente di non dover subire alcuna penale.