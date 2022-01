The Voice Senior: Antonella Clerici svela le ultime scelte di D’Alessio, Clementino, Bertè e Berti

Programmi TV

Il sesto appuntamento con The Voice Senior mostrerà la conclusione dell’avvincente fase delle audizioni al buio. I roaster dei quattro coach Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Orietta Berti sono pronti a completarsi in maniera definitiva con la scelta degli ultimi cantanti over 60 da aggiungere alle loro squadre. La trasmissione condotta da Antonella Clerici torna nella sua solita collocazione del venerdì sera in occasione del 7 gennaio 2022 e va in onda a partire dalle ore 21:30 ovviamente su Rai1. Chi sceglieranno i quattro giudici nell’ultimo appuntamento con le Blind Auditions prima di entrare nel vivo della gara?

The Voice Senior: vanno in onda le ultime Blind Auditions di questa edizione

Torna il consueto appuntamento del venerdì con The Voice Senior dopo la lunga pausa dovuta alle festività natalizie. Su Rai1 a partire dalle ore 21:30 di venerdì 7 gennaio 2021 torna in onda il particolare ed apprezzato talent show di Rai1 dedicato alle splendide voci italiane over 60. Durante la sesta puntata dello show i telespettatori potranno godersi le ultime Blind Auditions nelle quali i quattro acclamati coach della trasmissione andranno a caccia degli ultimi tasselli che comporranno le loro squadre.

The Voice Senior: cosa vedremo nella sesta puntata

Antonella Clerici conduce questa sera il sesto appuntamento con la trasmissione campione di ascolti di Rai1 nel quale si porteranno a conclusione le tradizionali audizioni al buio.

I quattro coach Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè andranno a caccia degli ultimi talenti rimasti per completare in maniera definitiva le loro già fornite squadre in una lotta serrata all’ultima strategia.

Una volta conclusa la fase delle Blind Auditions prenderà poi il via la fase del cut, un vero e proprio taglio che porterà le loro scelte da 15 a ben 6 cantanti.

Saranno questi ultimi ad accedere alla fase dei Knock Out durante la la semifinale del talent che si terrà settimana prossima.