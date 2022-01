“Ti stupro e poi ti strangolo”, Alessia Macari racconta l’incubo dello stalker che la perseguita

Gossip

Alessia Macari, showgirl ed ex inquilina del Grande Fratello Vip vorrebbe godersi la sua gravidanza in assoluta tranquillità, ma in realtà sta vivendo un vero e proprio incubo. La donna ha infatti approfittato dei social per condividere con i fan un racconto angosciante, in cui parla dello stalker che la perseguita e delle minacce che le ha rivolto a più riprese. A nulla, almeno al momento, sono servite le denunce, l’utente misterioso è ancora attivo sui social e continua a tormentarla.

Alessia Macari e le minacce del suo stalker

La showgirl è alle prese con una terribile situazione che va avanti da mesi, uno stalker continua ad inviarle messaggi contenenti delle minacce da incubo.

Nonostante lei abbia prontamente denunciato il fatto, sembra che almeno al momento l’utente sia ancora in grado di scriverle sui social.

Proprio su Instagram alla fine Alessia Macari, stanca delle continue minacce, ha condiviso alcune storie in cui racconta nel dettaglio cosa le ha scritto l’uomo di recente. Tra i tanti messaggi ha scelto alcune frasi in particolare – riportate da diversi portali, per far capire ai fan l’entità della situazione che sta vivendo: “Ti do un pugno sulla nuca così rimani paralizzata.

Ti do un calcio nelle tempie così avrai una morte pesantissima di emorragia cerebrale. Ti cavo gli occhi dalle orbite. Ti finisco sgozzandoti con un coltellaccio. Ti taglio la gola dissanguandoti come un maiale o peggio ti sparo. Ti trascino nel cimitero, ti stupro e poi ti strangolo e ti faccio crepare. Una volta che sarai crepata avrò ottenuto la mia vendetta per punire la tua schifosissima condotta“.

Alessia Macari allo stalker che la perseguita: “Lasciami in pace”

La donna ha approfittato delle storie Instagram anche per spiegare come ha cercato di risolvere la situazione, parlando anche delle denunce fatte finora: “Dopo tre denunce, è ancora sui social.

Mi terrorizzi da marzo, lasciami in pace. Dopo averlo bloccato mille volte ancora continua. Dov’è la famiglia di questa persona?”

Al momento sembra però che la persona continui a perseguitarla indipendentemente dai provvedimenti che lei continua a prendere.

Alessia Macari: la biografia della showgirl di origini ciociare

La showgirl è nata nel 1993 a Dublino da genitori di origini italiane, per la precisione ciociare – zona a sud-est di Roma.

Nota al pubblico per aver vinto la prima edizione del Grande Fratello Vip, ha anche collaborato con Paolo Bonolis per il programma Avanti un altro!

La Macari ha vinto numerosi concorsi di bellezza – nel 2012 vince infatti il titolo di Miss Valcomino nel Mondo. Ha anche partecipato ad altri reality show in giro per il mondo, tra cui uno in Grecia e uno in Irlanda.

Al momento è sposata con il calciatore Oliver Kragl, con il quale è in dolce attesa del primo figlio. I due sono sposati dal 2019, matrimonio arrivato dopo un lungo corteggiamento da parte dello sportivo. La donna ha confidato in alcune interviste di non essere rimasta colpita da Kragl ma, dopo alcuni consigli della collega e amica Asia Nuccitelli, ha accettato di uscire per un appuntamento e i due non si sono più separati.