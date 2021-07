Un’altra donna nota nel mondo dello spettacolo italiano si prepara a diventare mamma. Dopo la notizia della nascita di Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez, anche un’ex volto di Avanti un altro annuncia a tutti l’imminente arrivo di un bebè nella sua famiglia. Si tratta di Alessia Macari, che nella trasmissione di Bonolis ha ricoperto per un periodo il ruolo di “ciociara”. In queste ore hanno inoltre fatto discutere le sue dichiarazioni sui nomi che vorrebbe dare al bebé.

Alessia Macari è incinta: l’annuncio della gravidanza

Alessia Macari è nota al grande pubblico per aver partecipato ad Avanti un altro, nel ruolo della “ciociara” e per aver vinto il Grande Fratello Vip nel 2016.

In queste ore si sta parlando molto di lei, ma non per via di un nuovo impegno televisivo. La showgirl è stata intervistata dal settimanale Chi, al quale ha rivelato una notizia in esclusiva. Alessia Macari è incinta e attualmente ha superato il terzo mese di gravidanza.

Alessia Macari su sesso e nome del bebé

Dal 2019 Alessia Macari è sposata con un Oliver Kragl, calciatore professionista. L’arrivo del bebé renderà entrambi genitori per la prima volta e sebbene manchino ancora molti mesi sono già iniziati i preparativi per accoglierlo al meglio.

Il termine della gravidanza dovrebbe essere previsto per dicembre o gennaio. Ad oggi non è noto il sesso del bebé, ma Alessia ha rivelato di averci già pensato molto. “Il nostro desiderio era di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più” ha ammesso la Macari a Chi. “Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno” ha poi osservato riferendosi alla figlia neonata della showgirl. “Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago” ha poi aggiunto, ripetendo anche in questo caso un nome già scelto dalla Rodriguez per uno dei suoi figli.

Alessia Macari sfiora lo scontro con Belen Rodriguez per il nome del figlio

Per cercare di distinguersi da Belen, Alessia avrebbe optato per la ricerca di nomi diversi da quelli già usati dalla showgirl argentina. Se nascerà una femmina infatti, l’ex “ciociara” la chiamerà Sia, mentre se sarà un maschietto toccherà al marito Oliver decidere. Dopo che le sue dichiarazioni sulla scelta del nome hanno fatto il giro del web però, Alessia ha ritenuto necessario fare chiarezza sulla scelta del nome. Sul suo profilo Instagram, l’ex ciociara ha infatti spiegato di aver nominato la Rodriguez solo perchè davvero interessata ai nomi scelti da lei.

“Nessuna frecciatina a Belen anzi l’ho sempre ammirata” ha scritto la Macari rispondendo ai follower che sembrerebbero aver fatto supposizioni sulla questione. “Adoro i nomi che sceglie– ha spiegato– era più un complimento che altro”. Per il momento Belen non si è pronunciata sulla questione.

Parlando della sua gravidanza, Alessia Macari ha rivelato di essere rimasta subito incinta e ha spiegato che lei e Oliver avevano iniziato da poco a provare a diventare genitori. “Che bomber mio marito” ha ironizzato ai microfoni di Chi.

La coppia si era conosciuta nel 2016 e fra loro era stato amore a prima vista. Essendo nato nel 1990, lui ha 3 anni in più di lei. Oliver Kragl lavora come calciatore professionista per il Benevento, ma al suo arrivo in Italia aveva giocato per il Frosinone, città in cui vive la Macari, ex madrina della squadra.

In queste ore Alessia ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia in cui appare felice, mentre Oliver posa una mano sul suo pancino. Insieme allo scatto arriva anche la conferma social della gravidanza, con le parole “Mamma e papà”, scritte dalla showgirl a commento dell’immagine.