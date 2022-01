Delia Duran nuova concorrente del Grande Fratello Vip, a breve il suo ingresso: il consiglio di Alex Belli

Grande Fratello

Delia Duran è pronta a sbarcare al GF Vip in qualità di nuova concorrente: ingresso previsto nelle prossime puntate. Alex Belli ha voluto darle un consiglio in diretta.

Il Grande Fratello Vip avrà a breve una nuova concorrente: a varcare la soglia di Cinecittà e a diventare a tutti gli effetti una ‘Vippona’ sarà Delia Duran. La moglie di Alex Belli, dopo il chiacchieratissimo triangolo amoroso che l’ha vista coinvolta proprio con il marito e Soleil Sorge, annuncia in diretta di essere a tutti gli effetti un nuovo membro del cast. E proprio Alex Belli, nella diretta di stasera, le rivolge un consiglio.

Delia Duran nuova concorrente del GF Vip: l’annuncio della modella

Il cast del Grande Fratello Vip si arricchisce di un nuovo componente, uno dei più discussi di questa edizione sebbene non sia stato sinora uno dei concorrenti.

Ma presto lo diventerà, perché Delia Duran annuncia nella puntata di questa sera che sarà a tutti gli effetti una nuova concorrente del reality. Una notizia che fa decisamente scalpore, se si pensa al chiacchieratissimo triangolo amoroso che l’ha vista protagonista nell’ultimo periodo assieme al marito Alex Belli e Soleil Sorge. E proprio con la Sorge, a breve, condividerà il tetto di Cinecittà.

In collegamento dalla passerella, Delia Duran esprime tutta la sua gioia per poter cominciare questa nuova avventura. Inizialmente restia, ha alla fine sciolto ogni riserva ed accettato l’invito di Alfonso Signorini: “Ti ringrazio per avermi dato questa possibilità di entrare, perché finalmente entro per raccontare la mia storia, quell’anello mancante“.

Alex Belli, il consiglio a Delia Duran: “Essere se stessa“

L’ingresso di Delia Duran avverrà in una delle puntate successive, dal momento che dovrà sottoporsi al consueto periodo di quarantena come da normativa anti-Covid. Alfonso Signorini non vede l’ora di accoglierla come nuova concorrente e, in studio, chiede un giudizio ad Alex Belli sull’imminente ingresso della moglie.

L’attore rivolge un consiglio alla modella: “L’unico consiglio che le posso dare è di entrare dentro, essere se stessa, vivere il tassello che le manca e capirlo, sennò davvero non ne usciamo fuori“.

Belli ha così cercato di smorzare le tensioni, dopo il recente battibecco social avuto con Delia Duran per via di un tweet di incoraggiamento rivolto a Soleil Sorge. “Abbiamo litigato una notte per colpa di questo post, nonostante viviamo nella stessa casa” spiega l’attore, che aggiunge: “Il tweet che ho fatto me lo sentivo, era un tweet di vicinanza a un’amica“.