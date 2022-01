Alex Belli, dedica a Soleil Sorge: “Non mi sono mai staccato”, la reazione di Delia Duran

Gossip

Alex Belli sembra non essere mai uscito dalla Casa: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip continua infatti a mandare messaggi, dediche e a volte attacchi ai suoi ex colleghi di reality, scatenando reazioni dentro e fuori dal programma.

Tra le protagoniste del reality quella con cui ha avuto il rapporto più travagliato è Soleil Sorge, che in questo momento sta vivendo ore di difficoltà e tensione per via di liti con altre concorrenti. L’influencer è finita in lacrime l’altro giorno e proprio Belli ha voluto farle arrivare un messaggio di conforto. Tale messaggio potrebbe però non essere piaciuto a Delia Duran, che ha reagito con un messaggio enigmatico via social.

Alex Belli arriva nel momento difficile di Soleil Sorge

Da quando è uscito dalla Casa Alex Belli sembra tenere con incredibile grazia i piedi in due staffe: se da una parte ha fatto di tutto per riconciliarsi con la compagna Delia Duran, dall’altra non sono mancati i messaggi più o meno criptici a favore di Soleil, con la quale ha avuto un flirt piuttosto palese nella Casa: si ricordi ad esempio la canzone con dedica finale cantata in occasione del Natale per gli amici del GF Vip.

Alex Belli, il messaggio per Soleil: “Sono con te telepaticamente”

Alla luce delle ultime liti nella Casa e della recente litigata con Alessandro Basciano, Alex Belli ha deciso di intervenire di nuovo con una dedicasse Twitter.

Insieme a una foto di lui e Soleil insieme, in un atteggiamento inequivocabilmente confidenziale, con la frase: “Sono con Te!!

Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato!”.

Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato!#alexbelli #gfvip pic.twitter.com/yoUbvJp8nq — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) January 4, 2022

Chiunque abbia letto questa dedica ha subito pensato: cosa ne penserà Delia Duran?

Per lei si tratta dell’ennesima provocazione, ed in effetti nelle sue storie Instagram appare la frase: “Quando è troppo è troppo”. Difficile dire se sia legata alla dedica di Belli, ma è probabile che alla Duran non sia piaciuto affatto ciò che ha dovuto leggere.