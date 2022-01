Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Sophie Codegoni fanno una scommessa su due concorrenti del GF Vip6: il video

Grande Fratello

Katia Ricciarelli e Soleil Sorge hanno criticato la coppia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Tra le Vippone e Sophie Codegoni è nata anche una scommessa, in palio una cena.

Nella Casa del Grande Fratello Vip6 la tensione è ormai alle stelle. Le liti tra i concorrenti, soprattutto tra le donne, si susseguono una dietro l’altra. Katia Ricciarelli è stata protagonista di un duro scontro con Miriana Trevisan durante l’ultima diretta serale del reality show di Canale 5. Ma la cantante lirica ha attaccato duramente anche le sorelle Selassié, soprattutto Lulù.

Anche Soleil Sorge ha litigato in diretta con la principessa etiope, tanto da costringere Alfonso Signorini a richiedere dei provvedimenti disciplinari contro i concorrenti. Dopo la scoppiettante puntata, tre concorrenti hanno commentato la puntata in veranda.

Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno anche fatto una scommessa sulla durata della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, dopo l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia.

Katia Ricciarelli e Soleil Sorge criticano Manuel Bortuzzo al GF Vip6

I concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip6 sembrano ormai sempre più divisi in due gruppi contrapposti. Le due fazioni sono capitanate da un lato da Katia Ricciarelli e dall’altro dalle principesse Selassié. Manuel Bortuzzo sembra protendere sempre più per il gruppo della fidanzata principessa etiope e, durante l’ultima diretta serale, ha nominato Soleil Sorge.

Una nomination che ha ferito l’influencer italo-americana: “Ma poi come si è fatto intortare, anche a dire certe cose. Poi lui a me… Ha sempre detto delle cose tutt’altro rispetto a quello che ha appena detto lì dentro, ci son rimasta proprio male“.

Secondo Soleil Sorge il nuotatore si sta facendo influenzare dalla vicinanza di Lulù Selassié: “Attaccata addosso“. Katia Ricciarelli ha commentato questa vicinanza tra i due ragazzi: “Sanguisuga… Innamorati pazzi, voglio vedere fuori da qua“. Da questo dubbio della cantante lirica è nata una scommessa.

La scommessa di Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Secondo Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo è cambiato molto negli ultimi tempi: “Cambiato questo ragazzo, è cambiato. C’ha gli occhi spenti… Non partecipa, non gliene frega niente, non dice una parola“.

Sophie Codegoni ha provato a dare una spiegazione sugli atteggiamenti dello sportivo: “Stanco… Non ha proprio più voglia“. Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni e Soleil Sorge hanno deciso, poi, di scommettere sulla durata di questa storia d’amore fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip6: “Ok, scommettiamo, così per divertimento“.

In palio una cena.

Per Soleil Sorge l’epilogo è scontato: “Me lo auguro per loro… Istinto mio dice di no“.