Katia Ricciarelli senza freni contro Lulù Selassié al GF Vip6: “La principessa con le gambe aperte”, il video

Grande Fratello

Katia Ricciarelli non perde occasione per esprimere la sua opinione in modo molto diretto al Grande Fratello Vip6. La famosa cantante lirica è da giorni al centro della polemica per varie espressioni un po’ colorite. Katia Ricciarelli ha avuto a che ridire contro le sorelle Selassié, da lei definite “Carognette”.

Nella puntata serale del reality show del 3 gennaio, Katia Ricciarelli ha attaccato anche Miriana Trevisan. La lite molto accesa tra le due Vippone è andata anche sul personale, con la cantante lirica che ha commentato il modo di essere madre dell’ex showgirl di Non è la Rai. Ma ancora, l’artista della musica avrebbe anche infranto il regolamento del programma televisivo, mettendosi d’accordo con Soleil Sorge per le nomination.

Alla fine della puntata serale del 3 gennaio del GF Vip6, Katia Ricciarelli si è scagliata di nuovo contro Lulù Selassié con espressioni molto dirette.

Katia Ricciarelli attacca duramente Lulù Selassié

La puntata serale del 3 gennaio del Grande Fratello Vip6 è stata molto movimentata. Uno scontro importante si è accesso tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Ma, durante le nomination, anche Soleil Sorge e Lulù Selassié hanno battibeccato, costringendo Alfonso Signorini a chiedere un provvedimento disciplinare per il cast di questa sesta edizione.

L’influencer italo-americana ha raccontato l’accaduto a Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli: “Mi hanno iniziato a urlare sopra tutte… Tanto che poi Alfonso ha detto ‘Smettete di urlare’“.

Katia Ricciarelli ha commentato l’evento apostrofando Lulù Selassié in modo molto colorito: “Ma chi? Quella scimmia lì…ah non si può dire… La principessa che sta con le gambe aperte“.

Soleil: "In sala led che urlavano.."

Katia: "Quella scimmia lì.. ah non si può dire." E Manila muta come sempre 🤢#gfvip pic.twitter.com/8JKjdYje52 — Medusa (@FaTinaameta) January 4, 2022

Katia: la principessa con le gambe aperte S c h i f o #gfvip pic.twitter.com/QqjvXskdtr — Medusa (@FaTinaameta) January 3, 2022

Katia Ricciarelli di nuovo contro Miriana Trevisan

Katia Ricciarelli non ha apprezzato gli atteggiamenti di Lulù Selassié e ha utilizzato dei parole molto dirette nei confronti della principessa.

Ma lo scontro più infuocato della diretta del Grande Fratello Vip6 del 3 gennaio ha avuto luogo tra la cantante lirica e Miriana Trevisan.

Le due Vippone non riescono ad andare d’accordo e Katia Ricciarelli ha spesso accusato l’ex showgirl di Non è la Rai di falsità.

Nelle pause della puntata serale, Katia Ricciarelli ha detto di nuovo la sua sulla concorrente partenopea: “La tenutaria del casino è diventata“.