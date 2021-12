Katia Ricciarelli contro le sorelle Selassié al Grande Fratello Vip, duro attacco a Lulù: “È una carogna”

Grande Fratello

Momenti di confidenze per Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, grandi amiche nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata di lunedì sera l’ex Miss Italia ha avuto un crollo in seguito alle durissime accuse ricevute da Clarissa Selassié, presente in studio. E la cantante lirica, confortandola, ha definito “carognette” le tre principesse attaccando in particolar modo Lulù: il suo giudizio è glaciale.

Manila Nazzaro in crisi dopo la puntata: Katia Ricciarelli la conforta

Al Grande Fratello Vip Manila Nazzaro ha avuto un momento di sconforto al termine della puntata andata in onda lunedì sera.

Nel corso della diretta, infatti, la concorrente è stata pesantemente attaccata da Clarissa Selassié presente in studio, che l’ha definita “falsa“. Un attacco che l’ex Miss Italia considera gratuito e che l’ha portata alle lacrime nel corso della puntata, confortata al suo fianco da Katia Ricciarelli. La cantante lirica non ha voluto farle mancare il proprio supporto nemmeno al termine della serata quando, in giardino, ha parlato con Manila di quanto accaduto.

“La mia coccolona, guai a chi me la tocca. Spacco il muso a tutti“, le parole di affetto rivolte dalla Ricciarelli alla coinquilina. E, in riferimento a Lulù e Jessica Selassié che in puntata hanno ricevuto l’immunità e non sono risultate così nominabili, ammette con fermezza: “Adesso voglio vedere quando non sono più nominabili…“.

Manila Nazzaro è sconsolata per gli attacchi ricevuti da Clarissa e, rimuginandoci sopra, si sfoga con la cantante: “L’onestà poi paga, non ho mai parlato male di nessuno. E se ho detto cose un po’ così, le ho dette in faccia alla persona interessata“.

Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié: “È proprio una carogna“

Ma Katia Ricciarelli è decisamente arrabbiata per quanto accaduto in puntata e lancia un sonoro attacco a Lulù Selassié, scrutandola da lontano: “Questa è proprio una carogna, che carogna.

Non capisco Manu come fa a stare con una così“. Manila Nazzaro si aggancia al riferimento a Bortuzzo, dicendosi delusa dal nuotatore: “Neanche Manu è venuto a farmi una carezza ed è stata la cosa che più mi ha fatto male. Ho sempre fatto tutto quello che potevo fare per Manu“.

Tuttavia la Ricciarelli non fa sconti alle sorelle Selassié, continuando ad inveire contro di loro: “Tre carognette sono“. La Nazzaro si accoda a lei e manifesta delusione principalmente per il comportamento di Jessica, che reputava sua amica: “Pure Jessica, le sono stata sempre attaccata, l’ho aiutata.

Tutto questo è stato veramente ingiusto“.