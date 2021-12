Grande Fratello

Non c'è pace per Manila Nazzaro nella Casa del Grande Fratello Vip, tormentata dalle pesanti accuse di Clarissa Selassié e reduce da mega scontro in diretta. Interviene Lorenzo Amoruso.

Parentesi critica per Manila Nazzaro al GF Vip 6, dopo l’attacco inaspettato di Clarissa Selassié che ha aperto a uno scontro a distanza sfociato in un pianto disperato dell’ex Miss Italia. Per la concorrente si tratta di una “sconfitta personale” indigesta, ma sui social è arrivato l’intervento al vetriolo del compagno, Lorenzo Amoruso, su tutte le furie dopo quanto andato in onda.

Manila Nazzaro in lacrime al GF Vip: “Una sconfitta personale“

Lo scontro titanico tra Clarissa Selassié e Manila Nazzaro non ha lasciato indifferente l’ex Miss Italia, accusata di essere “falsa” dalla ex concorrente del reality.

Poco dopo aver scoperto cosa la “princess” del programma pensa di lei, Manila Nazzaro si è lasciata andare a un pianto a dirotto che ha richiesto l’intervento di Alfonso Signorini in diretta.

Il conduttore ne ha preso le difese invitandola a gioire della sua posizione di “leader” nella Casa del Grande Fratello Vip, fisiologicamente esposta a lodi e a critiche per il suo essere una donna di punta nelle dinamiche dello show, ma il conforto non sembra bastare a lenire la ferita interiore dell’inquilina di Cinecittà.

“È una sconfitta personale – ha dichiarato Manila Nazzaro –, io davvero mi sono data tanto e leggere queste cose (i post contro di lei pubblicati da Clarissa, ndr) mi intristiscono molto.

Clarissa è la prima a cui ho dato tutto il mio cuore, per me abbracciare lei era come abbracciare mia figlia“.

Lorenzo Amoruso su tutte le furie contro Clarissa Selassié: “Bimba viziata“

Se nella Casa la reazione di Manila Nazzaro non si è fatta attendere, altrettanto tempestiva è arrivata quella del compagno, Lorenzo Amoruso, che ha rivolto a Clarissa Selassié una delle sue Instagram Stories: “Piccola Clarissa, e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella Casa, non meriti commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata.

Respect“.