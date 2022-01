Katia Ricciarelli nella bufera al GF Vip6. La cantante lirica avrebbe infranto il regolamento del programma

Grande Fratello

Katia Ricciarelli è una protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La cantante lirica ha saputo mostrare al pubblico diverse sfaccettature di sé stessa. L’amore per l’arte e per la musica sono venute fuori in diverse occasioni, tra cui, la messa in opera della Turandot. Il lato più malinconico e sentimentale di Katia Riccarelli è stato mostrato ai telespettatori nel raccontato della solitudine, provata spesso dall’artista. Ma anche gli incontri con il cagnolino Ciuffy hanno saputo strappare un sorriso al pubblico da casa.

Katia Ricciarelli, però, è stata sempre molto diretta e non si è tirata fuori da nessuna polemica.

Anche di recente, l’artista è intervenuta contro le sorelle Selassié in difesa di Manila Nazzaro.

Adesso, la cantante lirica è al centro di una polemica. Sembra che Katia Ricciarelli abbia infranto il regolamento del reality show mettendosi d’accordo con altri concorrenti per le nomination.

Katia Ricciarelli d’accordo con Soleil Sorge per le nomination?

Katia Ricciarelli ha recentemente espresso la sua opinione negativa nei confronti delle sorelle Selassié. Jessica e Lulù non stanno particolarmente simpatiche alla cantante lirica, che sembra volerle buttare fuori dalla Casa più spiata d’Italia.

Infatti, Katia Ricciarelli si sarebbe messa d’accordo con Soleil Sorge per nominare le due principesse e Gianmaria Antinolfi. La Casa sarebbe, di fatto, spaccata in due al momento e, il manager, starebbe dalla parte delle Selassié, insieme a Miriana Trevisan.

Katia Ricciarelli avrebbe deciso di nominare Gianmaria Antinolfi: “Stasera sarà lui che voto giuro… Lui e Jessica“. Soleil Sorge, invece, avrebbe più nomi in mente: “Peccato che ne abbiamo solo uno da votare, ne voterei anche più di una di persona“.

Katia Ricciarelli ha suggerito a Soleil Sorge, quindi, di dividersi i nomi dei possibili nominati: “Beh io voto uno tu voti l’altra e siamo apposto“.

Katia Ricciarelli si accorda per le nomination, ma anche Gianmaria Antinolfi

Katia Ricciarelli si sarebbe accordata per le nomination con Soleil Sorge. Le due avrebbero l’intenzione di attaccare Gianmaria Antinolfi e le due sorelle Selassié.

Sembra però, che anche Gianmaria Antinolfi abbia, a sua volta, un piano per le nomination. Il manager avrebbe creato un gruppetto con Lulù, Jessica, Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan: “Stasera uniti… Ale, te, Jessy, io, Sophie, Lulù, Manuel… Dopo ci mettiamo un attimo insieme“.