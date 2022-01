La Fabbrica del Mondo: su Rai3 va in onda la prima puntata della trasmissione di Marco Paolini e Telmo Pievani

Programmi TV

La proposta di Rai3 per la prima serata di sabato 8 gennaio 2022 è una interessante trasmissione condotta in tandem da Marco Paolini e Telmo Pievani che racconta lo stato di salute del nostro pianeta. A partire dalle ore 21:45 va in onda La Fabbrica del Mondo, la trasmissione dove la scienza incontra il teatro e la potenza delle parole muovendosi sul confine sottile tra la narrazione teatrale e la divulgazione scientifica, arricchendo la discussione con i contributi filmici e le conversazioni con voci autorevoli sul disastro ambientale verso il quale siamo lanciati. Tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata di La Fabbrica del Mondo.

La Fabbrica del Mondo: quello che vedremo questa sera su Rai3

L’interessante trasmissione di approfondimento scientifico vivrà la sua prima puntata questa sera sabato 8 gennaio 2022 su Rai3 a partire dalle ore 21:45 circa. La Fabbrica del Mondo è un programma nato dall’idea di Marco Paolini e Telmo Pievani, ed intende raccontare il presente del nostro pianeta in una chiave innovativa che fonda la ricerca ed il teatro.

Partendo dai temi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, i due conduttori si interrogano, pertanto, non tanto su quello che stiamo vivendo noi e che non saremo noi a vedere, ma piuttosto su quello che lasceremo alle nostre generazioni future.

L’attenzione sarà infatti posta sulla nascita del pensiero ecologico e su come potremmo applicarlo al meglio per salvare di un pianeta dove il peso di ciò che l’uomo ha costruito ha superato ormai quello sopportabile dalla Terra stessa.

Paolini e Pievani per spiegare al meglio al pubblico quello che stiamo facendo al nostro pianeta avranno il piacere di incontrare grandi pensatori come Noam Chomsky, Andri Snaer Magnason e Daniele Zovi, saggisti come David Quammen e Loretta Napoleoni, scienziati come Naomi Oreskes, Barbara Mazzolai, Laura Airoldi e Mariella Rasotto, economisti come Mariana Mazzucato, giornalisti come Paolo Capelli, esploratori come Alex Bellini.