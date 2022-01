Tali e Quali edizione 2022: Carlo Conti da il via alla competizione degli imitatori Nip

Programmi TV

La versione Nip del famoso programma condotto da Carlo Conti è attesa al suo debutto. Oggi sabato 8 gennaio 2022 su Rai1 va in onda la prima delle quattro puntate speciali che metteranno di fronte l’un contro l’altro armato di voce i concorrenti pescati tra gli imitatori più bravi del pubblico della trasmissione. Arriva sul canale l’avvincente gara che farà conoscere al pubblico della rete pubblica ammiraglia ma anche alla giuria della trasmissione formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio una serie di idraulici, professoresse, infermieri e baristi nei panni dei grandi della musica italiana ed internazionale.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul primo appuntamento con Tali e Quali, in onda a partire dalle ore 21:30.

Tali e Quali: la prima puntata dello show di Carlo Conti

La versione Nip del più noto programma che questo autunno ha sbaragliato la concorrenza in termini di ascolti, è pronta a debuttare su Rai1 nella prima serata di sabato 8 gennaio 2022. Il mattatore Carlo Conti è pronto a far scoprire al pubblico le imitazioni dei grandi della musica interpretate dalla gente comune che prima molto spesso è stata solo fan e telespettatore del programma.

N3ella prima puntata dell’anno che si tiene negli studi televisivi intitolati a Fabrizio Frizzi situati in Roma, largo allora ad una parrucchiera che diventerà Mina o ad un geometra nei panni di Vasco Rossi, senza dimenticare le imitazioni interpretate da idraulici, professoresse, camerieri, infermiere, baristi e per la prima volta arrivano in studio anche delle cover band di grandi gruppi della musica come i Beatles o agli Abba.

Tali e Quali: la giuria del programma e cosa vedremo nel torneo

Il programma sarà composto da 4 puntate ricche di ben 42 imitazioni intense ed emozionanti.

Ognuna della 4 puntate del torneo eleggerà il suo vincitore che poi tornerà per una sorta di meglio di nell’ultima puntata a sfidarsi con gli altri vincitori di puntata tra i quali di fatto ci sarà il campione di Tali e Quali.

A decretare i vincitori di puntata ci penseranno ovviamente il pubblico da casa e la giuria in studio ancora una volta composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, gli autentici mattatori della versione classica di Tale e quale Show. Al loro fianco ovviamente un quarto giudice differente di puntata in puntata che impreziosirà il parterre con la sua simpatia. Il quarto giudice, stando a quanto riporta TvBlog, Biagio Izzo.