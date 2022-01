C’è Posta per te, il malore della mamma lascia i figli indifferenti. La reazione di Maria De Filippi: “Uscite”

Programmi TV

Sabato 8 gennaio su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te. Un primo episodio ricco di emozioni e con la partecipazione di ospiti illustri. Paolo Bonolis e Stefano De Martino, infatti, hanno accompagnato due delle storie proposte in puntata.

Tradimenti, regali e storie importanti, tra i vari racconti anche quello di Armonia, che ha scritto alla redazione di C’è Posta per te per ricucire i rapporti con i figli Damiano e Andrea. Una storia toccante che, però, non ha avuto esito positivo.

La mamma si è perfino sentita male in studio, ma i figli non hanno aperto la busta.

Maria De Filippi ha preso, allora, la decisione di farli uscire dallo studio televisivo.

Mamma Armonia ha provato a ricucire i rapporti con i figli a C’è Posta per te

La prima puntata del 2022 di C’è Posta per te ha riservato ai telespettatori molte emozioni e storie appassionanti. Tra queste, la vicenda di Armonia, che da dieci anni non parla con i figli: “Lei è la mamma di due figli… Si rifiutano di parlar con lei… Accusata di averli abbandonati, di vivere con un uomo più giovane di lei… Esce da quella casa pensando di rivedere i suoi figli… Si rifiuteranno da quel momento di rivederla“.

La donna è apparsa già molto emozionata, non appena è entrata nello studio televisivo: “Maria ti prego, sto male, ansia“. Armonia ha ribadito l’intenzione di voler ricucire il rapporto con i figli Damiano e Andrea: “Mi mancate, siete la mia vita… Sono passati dieci anni, dieci anni che non mi sento più chiamare ‘Mamma’… Ho solo ricordi che rimangono dentro di me… Perdonatemi“.

La donna ha spiegato come sono andate le cose in passato: “Mi sono semplicemente innamorata di un uomo diverso dal padre dei miei figli… Non ho mai smesso di far la mamma da quando sono nati i miei figli“.

La reazione dei figli e il malore della mamma a C’è Posta per te

Armonia ha chiamato la redazione di C’è Posta per te per ricominciare a parlare con i figli Andrea e Damiano.

Ma la reazione dei ragazzi è stata molto dura: “Ormai sono passati già troppi anni… I figli non li cerchi dopo dieci anni… Ci può stare che a papà lo lascia per un altro però non ai figli… Ho la mia vita, ho mio padre, ho lei… Ci ha fatto soffrire… Mi ha fatto soffrire“.

Ogni tentativo di Maria De Filippi di costruire un nuovo dialogo tra mamma e figli è andato a vuoto. Anche la complicità delle fidanzate dei ragazzi, presenti in studio, non è servita a nulla, come ribadito dal minore Andrea: “Secondo me prima di fare una scelta del genere ci deve pensare bene… Doveva fare prima… Di lasciarlo“.

Armonia, davanti ai continui rifiuti dei figli e alla loro volontà di chiudere la busta si è sentita male: “Un po’ d’acqua”. Maria De Filippi ha, allora, invitato i ragazzi a lasciare lo studio: “Meglio che uscite visto che non sta bene“.