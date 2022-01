Eva Grimaldi e Imma Battaglia raccontano il loro amore a Verissimo: le intime rivelazioni della coppia

Programmi TV

Eva Grimaldi e Imma Battaglia raccontano il loro amore nel salotto di Verissimo. Reduci dalla romantica pagina di televisione in cui si sono scambiate dichiarazioni d’amore al Grande Fratello Vip, l’attrice e l’attivista parlano del loro rapporto. Nel salotto di Silvia Toffanin la Battaglia dedica nuove, dolcissime frasi alla sua compagna di vita: “Non voglio vivere senza Eva“.

Eva Grimaldi e l’amore per Imma Battaglia: la confessione a Verissimo

A Verissimo Eva Grimaldi è protagonista di un’intima intervista nel salotto di Silvia Toffanin. L’attrice è reduce dalla breve esperienza al Grande Fratello Vip, nel corso della quale ha ricevuto anche una sorpresa da parte della donna della sua vita: Imma Battaglia.

Nel giardino della Casa si sono incontrate e hanno dato vita ad una romantica pagina di televisione, con dichiarazioni al miele che hanno sciolto il cuore di tutti. Parlando del rapporto con la sua Imma e di come si conobbero, la Grimaldi rivela: “A me le donne non piacciono, io amo Imma. Perché ti innamori della persona, è quello che accaduto a me può accadere a chiunque. L’amore non ha sesso“.

La presenza di Imma Battaglia nella sua vita è fondamentale: “Imma è la donna che mi fa sentire completa in tutti i sensi.

Imma è quella donna che mi ha fatto sentire sicura di me e i miei difetti li ha fatti diventare pregi. E poi Imma è molto riservata, non ama andare in televisione, e ieri sera abbiamo un po’ litigato. A lei non piace andare in tv, a me sì, perché è il mio lavoro“.

Imma Battaglia entra in studio: la dichiarazione a Eva Grimaldi

In studio, a sorpresa, fa capolino proprio Imma Battaglia per un’intervista di coppia con Eva Grimaldi. L’attivista e paladina del movimento LGBTQ+ ricorda il momento in cui si unirono civilmente: “Lei è dislessica e fa molta più fatica di me a parlare.

Lei mi ha detto a un certo punto: ‘Io non so parlare come te, voglio solo dirti che sarò con te e ti amerò fino al tuo ultimo respiro’. Io le ho detto: ‘Ma non si dice così’. Allora abbiamo cominciato a ridere“.

Un piccolo errore sul quale, nonostante tutto, la Battaglia ha avuto modo di riflettere durante l’assenza di Eva per via del Grande Fratello Vip. E, proprio in quel periodo in cui ha vissuto le feste a casa da sola, l’attivista ha maturato una consapevolezza: “In questa mia solitudine ho maturato questa chiara consapevolezza dentro di me: io non voglio vivere senza Eva, per cui va bene dire ‘fino al mio ultimo respiro’.

E le ho detto che aveva ragione“.

I problemi della rete: “Mondo dittatoriale e discriminatorio“

Le dichiarazioni d’amore di Imma Battaglia al Grande Fratello Vip hanno raccolto molteplici consensi, ma non sono mancati i detrattori sui social. Ne parla l’attivista con una nota di profonda amarezza: “È stato bellissimo, però ci sono ancora persone che hanno detto cose orrende su me e Eva. Lo voglio dire, perché secondo me dobbiamo iniziare ad aprire gli occhi sul mondo della rete. Non è un mondo di libertà, ma un mondo dittatoriale e discriminatorio”.

Imma Battaglia ritiene che la storia d’amore con Eva Grimaldi possa dare forza a chi, ancora, è costretto a fare i conti con critiche e discriminazioni: “Credo che gli esempi e l’opportunità che abbiamo io e Eva di raccontare questo, dà forza incredibile a tantissime persone che ancora soffrono. E non solo si soffre, ma si viene discriminati ancora“.