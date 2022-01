Laura Freddi e il messaggio di Sonia Bruganelli prima di sostituirla al GF Vip: il retroscena a Verissimo

Programmi TV

Il Grande Fratello Vip ha avuto, anche se solo per due puntate, una opinionista d’eccezione: Laura Freddi. Incaricata di sostituire Sonia Bruganelli volata a Dubai per vacanze in famiglia, la showgirl ha vissuto una bella esperienza cavandosela egregiamente in sua vece. A Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, la Freddi svela dettagli inediti sul rapporto con la moglie di Paolo Bonolis.

Laura Freddi e il messaggio da Sonia Bruganelli prima del GF Vip

Reduce dalla breve esperienza al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista, Laura Freddi si racconta a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin.

La showgirl ha sostituito nel reality Sonia Bruganelli, impegnata a Dubai per alcune vacanze in famiglia, ma nel suo compito di sostituta se l’è cavata egregiamente. E, a Verissimo, racconta di aver ricevuto un messaggio di incoraggiamento proprio dalla moglie di Paolo Bonolis: “Quando ci siamo sentite, lei mi ha mandato un messaggio bellissimo, mi ha detto: ‘Laura credimi, quando me l’hanno proposto ero felicissima di potertelo dire io di persona, e poi mi fido talmente di te che… vai alla grande, goditela’“.

Parole che hanno sciolto il cuore di Laura Freddi, che con la Bruganelli ha instaurato comunque una bella conoscenza.

Il tutto nonostante la presenza di Paolo Bonolis nelle loro vite, prima in quella della Freddi e, ora, in quella della Bruganelli: “È stato bello il suo messaggio ed è importante questo tipo di solidarietà femminile, soprattutto nella situazione in cui ci siamo spesso trovate. Una competizione che non c’è mai stata, però abbiamo condiviso un affetto importante, io nel passato e lei dopo di me. Ma è bella questa complicità che è nata“.

Laura Freddi e Sonia Bruganelli: il primo incontro e il rapporto attuale

Laura Freddi ricorda come si sia conosciuta con Sonia Bruganelli: “Ci siamo conosciute quando lei era incinta del terzo figlio e lì le dissi: ‘Sonia, ti puoi anche rilassare’.

Poi ci siamo rincontrate nel suo studio e mi ha fatto un’intervista, e lì ha capito come sono. Mi ha detto: ‘Ho avuto paura di chi per tutti questi anni?’. È nata quella complicità inaspettata, tant’è vero che ogni tanto facciamo le battute su Bonolis“.

Nonostante le differenze caratteriali, le due showgirl hanno creato un buon rapporto e arrivano parole di elogio per la Bruganelli: “Siamo due donne dal carattere diverso. Sonia in realtà è una persona in gamba, ha un carattere forte e apparentemente potrebbe sembrare fredda a antipatica, invece è una persona straordinaria“.

Laura Freddi quindi conferma: “Nessuna rivalità, l’abbiamo già smentito più volte e questo è solo l’inizio della nostra nuova amicizia“.