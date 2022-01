Mara Venier telefona ad Amadeus a Domenica In: Giovanna Civitillo in lacrime per le parole del marito

Programmi TV

A Domenica In Mara Venier chiama Amadeus per una sorpresa speciale alla sua Giovanna, ospite in studio. Tra lacrime e risate, la conduttrice con ironia lancia una richiesta al suo Nicola Carraro che la sta guardando da casa.

Siparietto a Domenica In tra Mara Venier, Amadeus e la moglie del conduttore Giovanna Civitillo. La showgirl, ospite in studio, si commuove ascoltando un video-messaggio d’amore realizzato per lei dal conduttore di Sanremo. Al termine della clip prende parola la ‘zia Mara’ che, con grande ironia, si definisce il “terzo incomodo” e lancia un appello al marito Nicola Carraro che suscita le risate generali.

Giovanna Civitillo a Domenica In: Mara Venier telefona in diretta ad Amadeus

A Domenica In Mara Venier ha rilasciato una lunga ed intima intervista a Giovanna Civitillo, ex ballerina e moglie di Amadeus.

L’occasione è quella di ripercorrere la lunga storia d’amore tra la showgirl e il popolare conduttore, che dal 1 febbraio tornerà al timone del Festival di Sanremo in qualità di conduttore e direttore artistico. Durante l’intervista l’ospite ha lamentato, seppur con ironia, la mancanza di un video-messaggio d’amore da parte del marito e ne parla direttamente con Mara Venier: “Non ti ha fatto un video carino per me?“.

La conduttrice risponde alla Civitillo: “No, se vuoi lo chiamo. Ci sta guardando?“. A risposta affermativa, la Venier si lancia nel tentativo di telefonare ad Amadeus in diretta e commenta ironica: “Scusate lo chiamo un attimo, non voglio essere messa in mezzo a questa roba qua“.

Al telefono il conduttore risponde subito: “Ciao Mara!“. E, quando la conduttrice gli chiede come mai non abbia realizzato un video-messaggio per la sua Giovanna, Amadeus commenta ironico: “Eh non lo so, sono un ragazzo timido“.

Mara Venier e la richiesta al marito Nicola: risate in studio

Tuttavia la sorpresa per Giovanna Civitillo è dietro l’angolo, come dimostrano le parole di Amadeus: “Posso prendere possesso per 5 secondi della trasmissione? Devo dire che mi sono emozionato da casa, meno male che non ero in studio.

Posso dire una cosa alla regia? Per favore, potete mandare quella cosa?“. La regia manda così in onda un video-messaggio d’amore per Giovanna, la quale si commuove in studio.

Al termine della clip l’atmosfera si fa decisamente ironica, con Mara Venier che commenta con sarcasmo: “Ama, mai vista una roba del genere: io con il microfono, tu al telefonino, lei che piange, il videomessaggio con ‘ti amo’: datemi una candela perché sembra di reggere il moccolo“. E, rivolgendosi al marito Nicola Carraro che la sta guardando da casa, gli lancia una richiesta tutta ironia e affetto: “Nicola, stasera fammi una dichiarazione d’amore così sennò ti lascio“.

In studio esplodono le risate generali e il siparietto si conclude nel segno dell’ilarità.