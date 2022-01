Delia Duran si allontana da Alex Belli: “Mi sono presa una pausa”. Lite con l’attore al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Volano gli stracci tra Delia Duran e Alex Belli nella diretta del Grande Fratello Vip. La modella, in quarantena per poter entrare venerdì in veste di nuova concorrente, in video-collegamento con lo studio ha ammesso che con l’attore ci sia una situazione di stallo. E che abbia deciso di prendersi una pausa di riflessione lanciandosi in questa nuova avventura, attaccandolo: “Vai per la tua strada che io vado per la mia“.

Delia Duran tuona contro Alex Belli: “Ho deciso di avere il mio spazio“

Il rapporto tra Delia Duran e Alex Belli si arricchisce di un nuovo capitolo. Al Grande Fratello Vip, nella puntata di questa sera, i due hanno avuto un duro battibecco a distanza dove non è mancata una netta presa di posizione da parte di lei.

La modella è infatti attualmente in quarantena, pronta per fare il suo ingresso nella Casa di Cinecittà nella prossima puntata, in qualità di nuova concorrente. In video-collegamento con lo studio la Duran ha voluto lanciare uno scoop ad Alfonso Signorini e a tutti i presenti in studio: una pausa di riflessione dal suo rapporto con Alex.

“In questi giorni, visto che ci sono stati degli alti e bassi, io mi sono presa una pausa con Alex“: queste le parole della modella, che hanno lasciato spiazzato anche lo stesso attore, probabilmente ignaro di questa sua decisione.

“Continuiamo a litigare, a dirci anche brutte cose, per cui ho deciso di avere il mio spazio in questo momento e di riflettere. Perché mi sono veramente rotta le scatole di questa storia“.

Alex Belli contro la decisione di Delia Duran: volano gli stracci tra i due

Alla domanda di Alfonso Signorini, Delia Duran chiarisce: “Non entro da single, ma mi sono presa una pausa. Lui se vuole riconquistarmi, deve riconquistarmi da zero. Nonostante mi abbia chiesto scusa, continua a nominare Soleil, a pensarla, a scriverle tweet.

E questo mi dà tanto fastidio“. E, rivolgendosi direttamente ad Alex Belli presente in studio, afferma: “Io ho sofferto tre mesi, e tu non ti preoccupi per il mio stato d’animo ma per rispondere ai tuoi fan: a me dà fastidio.

Ciccio, fatti un esame di coscienza: vai per la tua strada che io vado per la mia“.

Alex Belli ribadisce come il loro rapporto attuale non sia propriamente idilliaco e come le litigate siano all’ordine del giorno: “Noi abbiamo degli alti e bassi e abbiamo discusso tanto, ma ogni volta che pubblico qualcosa non è per celebrare un amore con Soleil“.

Il rapporto tra Alex e Soleil maturato nella Casa è però ancora oggetto di discussione, con Delia che si dice convinta di un innamoramento tra i due: “Credi che siamo scemi noi? Che la vostra è stata solo un’amicizia?“. Sentitosi nuovamente in discussione, l’attore lancia alla modella un sonoro avvertimento in vista della sua imminente partecipazione al reality: “Occhio a quello che fai, perché poi non si torna più indietro“