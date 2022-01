Delitti in Paradiso: la serie poliziesca torna su Rai2 lunedì 10 gennaio 2022. La trama dei due nuovi episodi

Serie TV - Fiction

Torna su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso con due episodi da guardare a partire dalle ore 21:20 di lunedì 10 gennaio 2022. Scopri le anticipazioni della trama dei due episodi.

Rai2 lunedì 10 gennaio 2022 fa segnare il ritorno nella sua prima serata dell’amato ciclo di stampo poliziesco facenti parti della serie di Delitti in Paradiso. L’appuntamento di oggi in prima serata è fissato a partire dalle ore 21:20 quando andranno in onda i due nuovi episodi dal titolo di Gloria mattutina e L’uomo dei ghiacci. La trama completa dell’appuntamento che viene trasmesso questa sera e che fa parte della decima stagione della serie tv che ha conquistato il pubblico di Rai2.

Delitti in Paradiso – Gloria mattutina: la trama dell’episodio

Il primo episodio della decima stagione prende il via stasera alle 21:20 e ci mostra l’ispettore Parker prendersi cura di un nuovo caso. Questa volta deve indagare sulla morte di una giovane reporter brutalmente assassinata a pochi giorni dall’uscita di un suo sensazionale scoop. Infatti proprio alla vigilia della divulgazione di un sensazionale servizio la giovane giornalista televisiva viene ammazzata e i sospetti del detective Neville Parker cadono subito sul potente direttore dell’emittente per cui la vittima lavorava.

Ma sembra proprio che quest’ultimo abbia una diretta televisiva che lo scagionerebbe ed all’ispettore spetta il compito di fare chiarezza.

Delitti in Paradiso – L’uomo dei ghiacci: la trama del secondo episodio di serata

Il secondo episodio di serata ha il titolo di L’uomo dei ghiacci e girerà intorno alla figura di un famoso archeologo che stranamente verrà trovato morto durante alcuni scavi che egli stesso stava seguendo su di un’isola. La causa della morte sembra essere dovuta ad un avvelenamento da arsenico. Molti sono i sospettati che il detective Neville Parker dovrà scandagliare per bene con l’intuito dell’ispettore che lo guiderà ad inchiodare l’astuto colpevole che pensava di averla ormai fatta franca.