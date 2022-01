È morta Silvia Tortora, figlia del conduttore Enzo Tortora: aveva 59 anni, la morte in una clinica romana

Cronaca Italia

Silvia Tortora era una giornalista: non sono note le cause della morte. Tortora era sposta con Philippe Leroy e la coppia aveva avuto due figli

Silvia Tortora, figlia del conduttore Enzo Tortora, è morta all’età di 59 anni.

Silvia Tortora era giornalista per tv e carta stampata: non si hanno per ora informazioni chiare rispetto al decesso, che è avvenuto in una clinica romana questa notte.

Silvia Tortora: la vita come giornalista in tv e su carta stampata

Silvia Tortora era nata il 14 novembre 1962 a Roma ed aveva deciso di intraprendere la carriera giornalistica come la sorella minore Gaia: aveva lavorato a importanti programmi come La Storia siamo noi e Mixer, sempre sotto la guida e la collaborazione di Giovanni Minoli, nato nel 1985 ed a lungo andato avanti.

Il Corriere della Sera ha riportato il commento di un collega giornalista, Luigi Contu: “Se ne e’ andata Silvia Tortora. E’ stata una bravissima giornalista ma soprattutto una grande donna, coraggiosa. La sua vita fu stravolta dalla vicenda assurda del padre. Consiglio la lettura del libro in cui ha raccolto le lettere che il papà le scrisse dal carcere. Ciao Silvia”.

Silvia Tortora, gli anni in difesa del padre sotto processo

Silvia Tortora aveva scritto nel 2002 Cara Silvia, una raccolta di lettere che il padre le aveva scritto dal carcere durante la sua detenzione, prima che venisse assolto in due gradi di giudizio.

Quando il padre dovette andare a processo Silvia Tortora era una giovane ragazza, ma fin dal primo momento si era esposta prendendo le parti del padre, come lei stessa ha ricordato in occasione del 30esimo anniversario della morte del padre.

Ansa riporta le sue parole: “Dal mio punto non è cambiato nulla: sono 30 anni di amarezza e di disgusto. Mi aspettavo una riforma del sistema giudiziario, invece non è accaduto. I processi continuano all’infinito. Anzi in 30 anni c’è stata una esplosione numerica”.

Silvia Tortora era sposata con l’attore francese Philippe Leroy: la coppia ha avuto due figli, Filippo e Michelle.