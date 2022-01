Enrico Brignano e Flora Canto matrimonio in arrivo per la coppia: quando e come sarà l’evento

Gossip

Sembra proprio che Enrico Brignano e Flora Canto siano pronti a convolare a nozze quest’estate e a confermarlo è stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne nel corso di un’intervista ad Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Serena Bortone in onda su Rai1.

Stando alle sue dichiarazioni infatti la coppia ha già fissato la data e l’evento è previsto per luglio 2022; come spiegato da Flora, i due avevano in programma il matrimonio già da tempo, ma la pandemia li ha costretti a rinviare. La donna non ha svelato proprio tutti i dettagli, ma ha spiegato che la cerimonia si terrà al mare e sarà all’americana.

Flora Canto e Enrico Brignano: com’è nato il loro amore

Forse non tutti sanno che in realtà il comico romano è già stato sposato; nel 2008 è infatti convolato a nozze con la ballerina Bianca Pazzaglia, dal quale però ha divorziato nel 2013. Soltanto un anno dopo Brignano ha conosciuto Flora Canto grazie ad uno spettacolo teatrale.

Nel corso delle prove tra loro è scattata la scintilla e i due hanno messo su famiglia; nel 2017 è infatti nata la primogenita, Martina, mentre soltanto un anno fa è nato il piccolo Niccolò. Brignano ha infatti più volte ribadito che sogna una famiglia numerosa e alla fine, nonostante i dubbi, Flora ha “ceduto” e ha dato alla piccola Martina un compagno di giochi.

Proprio la primogenita porterà le fedi ai propri genitori nel corso della cerimonia mentre Nicolò, ancora troppo piccolo, non avrà una parte in questo romantico evento.

Flora Canto, il suo rapporto con Enrico Brignano

Non è sempre tutto rose e fiori tra Flora ed Enrico; la conduttrice ha infatti svelato alla collega Serena Bortone che nella vita di tutti i giorni non mancano certo le discussioni: “Litighiamo molto, abbiamo caratteri forti, ma poi non riusciamo a stare lontani, questo ha fatto sì che siamo insieme da dieci anni“.

Sembra insomma che nessuno dei due tema lo scontro con l’altro e che proprio questo li abbia resi più uniti che mai. Senza dubbio li ha portati fin qui e a breve vivranno l’intensa esperienza del matrimonio. La conduttrice ha infatti anche ricordato anche l’inizio della loro storia d’amore: “Io ero innamorata della comicità. Io sono cresciuta con quella cultura lì, da Anna Marchesini ad Alberto Sordi. Credo di averlo conquistato con questa cultura. L’innamoramento per la comicità ha fatto sì che mi avvicinassi a questa realtà prima di Enrico.

Quando ci siamo trovati, ci siamo trovati in tutti i sensi. Quando una donna la fai ridere, sei già a metà dell’opera“.