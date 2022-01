Gemma Galgani su tutte le furie a Uomini e Donne contro Leonardo: “Ringrazia che non ti tiro una scarpa”

Uomini e Donne

Dopo la pausa per le festività natalizie, Gemma Galgani è tornata subito protagonista con una puntata davvero scoppiettante. Una segnalazione ha fatto saltare la copertura a Leonardo Bozzetti, che si è trovato tutto lo studio contro.

Anche Maria De Filippi è intervenuta nella discussione.

Gemma Galgani sbugiarda Leonardo Bozzetti in puntata

Tutti i nodi vengono al pettine. I primi campanelli d’allarme era suonati prima della pausa natalizia e, adesso, la credibilità di Leonardo Bozzetti, si è sgonfiata completamente. Di certo il fatto che non baciasse Gemma Galgani, anche se era arrivato nel programma televisivo solo per lei, non faceva ben sperare.

Ma la brutta figura che ha fatto il Cavaliere va oltre ogni attesa.

Non credo che Gemma Galgani avesse scommesso chissà quanto su di lui, in termini di sentimenti, ma, di certo, la Dama torinese era del tutto infuriata in puntata con Leonardo Bozzetti: “Ringrazia che non ti tiro una scarpa… Peggio dei peggio degli uomini… Appena apri bocca, ti secco“. La furia nasce da una segnalazione, davvero importante, come riportato da Maria De Filippi: “Ha parlato con una donna che dice di conoscerti e ha scoperto delle cose“.

La donna in questione, conosciuta su Instagram dal Cavaliere ha elencato tutte le verità confessatole da Leonardo Bozzetti, riportate in puntata da Gemma Galgani: “Corro troppo… Non mi baci e quando mi baci è pesante perché ti faccio schifo e i miei baci ti fanno schifo… Tutto finto, tutto spettacolo… Ho la pelle da vecchia“.

Premettendo che molti dei protagonisti del parterre mentono, ma si può essere ancora così fessi da confessare tutto a una sconosciuta? Leonardo Bozzetti, di certo, ha dimostrato di non brillare in astuzia.

Maria De Filippi interviene su Gemma Galgani e Leonardo Bozzetti

Ormai il copione si ripete.

Arrivano dei Cavalieri presi da Gemma Galgani, si fanno vedere in puntata, si dimostrano presi da lei, ma il tutto presto si sgonfia come una bolla di sapone.

Tina Cipollari ha messo in guardia altri uomini da voler ripetere questo stesso percorso: “Cascasse il mondo, oggi Leonardo va a casa… Cercate un’altra strada“.

Anche Nadia ha sottolineato che si tratta di una vera e propria tecnica ben studiata: “La strada più facile… Incredibile“. Malgrado tutto, Tina Cipollari non ha perso occasione per attaccare la Dama torinese: “La tua rovina, che tu il primo che passa subito parti”. In realtà, stavolta, Gemma Galgani c’entra ben poco.

Anche Maria De Filippi ha detto la sua su questa situazione. Il commento è stato molto diretto: “Non essendo un attore, infatti, non riuscivi a fingere. Dopo il bacio sul biliardo, non sei più riuscito a baciarla… Muore il motivo principale per star seduti“.