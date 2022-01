Giucas Casella e la compagna Valeria Perilli al Grande Fratello Vip: arriva la proposta di matrimonio

Grande Fratello

Giucas Casella ritrova la compagna Valeria Perilli nella Casa del Grande Fratello Vip. L'illusionista improvvisa una proposta di matrimonio in diretta, applausi in studio.

Botto di emozioni per Giucas Casella, che al Grande Fratello Vip ritrova la compagna della sua vita Valeria Perilli. La coppia, dopo oltre 4 mesi di distacco, si ritrova in un’emozionante incontro dove l’illusionista riceve dichiarazioni al miele da parte della sua donna: “Ti sono sempre stata accanto, e sempre lo rimarrò“. A seguire il concorrente improvvisa una proposta di matrimonio, inginocchiandosi alla sua Valeria.

Giucas Casella e Valeria Perilli: l’incontro al GF Vip

Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip riserva una bellissima sorpresa per uno dei concorrenti simbolo di questa edizione: Giucas Casella.

L’illusionista è infatti protagonista, nella puntata di questa sera, di un romantico incontro con Valeria Perilli, la donna con la quale è fidanzato da 40 anni. Un amore solido e riservato, protetto dalle voci di gossip per tutti questi anni e annunciato in televisione solo nel 2018, nel salotto di Barbara D’Urso.

Nel giardino della Casa il paragnosta si ritrova faccia a faccia con la sua Valeria, che riserva per lui parole al miele: “Ho aspettato un po’ prima di venirti a trovare, perché volevo ti sentissi libero di aprire tutti i tuoi ricordi. Tu sai che ti sono sempre stata accanto, e sempre lo rimarrò.

Qualunque cosa tu faccia e qualunque cosa accada, nel bene e nel male“.

Valeria Perilli su Giucas Casella: “Sempre rispettato la tua natura“

Le dichiarazioni di Valeria Perilli sono dolcissime e illustrano alla perfezione la personalità di Giucas Casella e la potenza della loro storia d’amore: “Io ho sposato la tua causa anni fa, ormai sono passati 41 anni, e tengo fede a quello che chiamo ‘patto d’amore’. Ho sempre rispettato la tua natura, libera e selvaggia e che non accetta catene e gabbie. Sei un uccel di bosco, che ama svolazzare di qua e di là e poi tornare al proprio nido, sempre disposto a riaccoglierlo. Ma sei anche un passero solitario, schivo, introverso, malinconico e silenzioso“.

E aggiunge: “Io so quali sono stati i tuoi timori per entrare a far parte di questa avventura. So con quanta paura hai accettato, eppure nonostante tutto sei ancora qui, pronto a dispensare gioia e soprattutto suscitare tanta simpatia. Per cui non mi rimane che calarmi ancora una volta nei panni della tua adorata passerotta: ‘Cip cip’“.

Giucas Casella si inginocchia a Valeria: proposta di matrimonio al GF Vip

Sfreezato dalla produzione, Giucas Casella esclama alla sua amata: “Valeria sei stupenda!

“. Dallo studio interviene anche Alfonso Signorini, che mostra ai Vipponi una clip in cui l’illusionista, durante una chiacchierata nella Casa, ammise di voler sposare la sua Valeria una volta uscito. Il concorrente conferma in diretta: “Certo che mi sposo con Valeria!“.

Tuttavia Signorini vorrebbe certificare tale dichiarazione e chiede a Casella: “Dopo 41 anni, non credi che se lo meriti?“. Il concorrente conferma, si inginocchia e, aiutato dal conduttore stesso e dai suoi compagni di viaggio, rivolge alla Perilli la fatidica proposta: “Valeria Perilli, mi vuoi sposare?

“. La risposta affermativa della doppiatrice genera uno scroscio di applausi in studio e in giardino.