Grande Fratello Vip anticipazioni: lunedì 10 gennaio una puntata ricca di sorprese e colpi di scena

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip 6 torna in onda su Canale5 nella prima serata di lunedì 10 gennaio 2022 con la sua prima puntata settimanale. A partire dalle ore 21:35 viene trasmesso il nuovo appuntamento stagionale condotto ovviamente da Alfonso Signorini che farà segnare il ritorno al suo fianco di Sonia Bruganelli al posto dell’apprezzata e sorprendente Laura Freddi. L’opinionista riprende il suo posto nella sedia messa di fianco a Adriana Volpe per scoprire insieme a lei direttamente dallo studio chi si salverà tra Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Carmen Russo, con le tre concorrenti ormai al televoto da una settimana.

Scopri le anticipazioni dei temi di puntata e chi entrerà in casa a fare una sorpresa a Giucas Casella e Carmen Russo.

GF Vip 6: il primo appuntamento settimanale

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 in prima serata lunedì 10 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30. I tanti fan del programma possono godersi il primo appuntamento settimanale con il reality dopo le polemiche scaturite negli ultimi giorni in seguito alla presa di posizione di Alfonso Signorini nei confronti dei toni di alcuni dei concorrenti.

L’entrata in casa del conduttore con tanto di spiegone al seguito non ha però soddisfatto tutto il pubblico che si aspettava una vera e propria squalifica per Katia, rea di aver distribuito a destra ed a manco vari epiteti offensivi ai suoi coinquilini.

Chissà se poi il conduttore aprirà le porte della casa alla tanto annunciata entrata di Delia Duran, notoriamente in quarantena e pronta a fare il suo ingresso in casa per sparigliare nuovamente le carte.

Le anticipazioni della nuova puntata: l’esito del televoto e le sorprese

Alfonso Signorini avrà innanzitutto il compito di svelare al pubblico collegato da casa l’esito del televoto che vede impegnate da ormai una settimana Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Carmen Russo, con gli spettatori chiamati a scegliere chi salvare tra le tre concorrenti.

A proposito di due di loro, pare proprio che questa sera arriverà un ospite per chiacchierare con entrambe. La prima sorpresa di serata riguarderà infatti Carmen Russo che vedrà l’ingresso del compagno di vita Enzo Paolo Turchi che si confronterà anche con Nathaly Caldonazzo.

L’altra sorpresa di serata vedrà protagonista la mascotte di questa edizione: Giucas Casella. A riportargli il sorriso ci penserà la compagna che entrerà in casa per fargli una gradita sorpresa.